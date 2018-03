Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rời New Zealand, lên đường thăm Australia

Chiều 14/3, theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời New Zealand, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Thủ tướng Jacinda Andern.

Ngay sau khi rời New Zealand, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam đã lên đường thăm chính thức Australia và tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia, theo lời mời của Australia Malcom Turnbull.

Trong chuyến thăm New Zealand từ ngày 12 – 14/3, Thủ tướng Chính phủ đã có chương trình làm việc bận rộn với nhiều hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng New Zealand Jacinda Andern và chứng kiến ký kết các văn kiện hợp tác; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trevor Mallard; điện đàm với Toàn quyền New Zealand Patsy Reddy; gặp Thị trưởng Thành phố Aucland; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – New Zealand, tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của New Zealand; thăm Viện Nghiên cứu cây trồng – thực phẩm New Zealand; thăm, nói chuyện, giao lưu với các sinh viên các trường Đại học Waikato, Đại học Công nghệ Auckland và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại New Zealand…

Thủ tướng New Zealand đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Trong chuyến thăm, Hai Thủ tướng đã thống nhất những phương hướng làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời xúc tiến trao đổi về lộ trình và nội hàm của Đối tác Chiến lược, sớm nâng cấp quan hệ theo thỏa thuận giữa hai bên. Cùng với đó là thúc đẩy thương mại và đầu tư, phấn đấu năm 2010 đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 1,7 tỷ - 2 tỷ USD. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, tăng số lượng sinh viên Việt Nam tại New Zealand lên 30% vào năm 2020.

Hai Thủ tướng đánh giá cao và khẳng định tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có WTO, EAS, APEC, ASEM.

Nhân dịp này, Thủ tướng New Zealand đã công bố 2 dự án ODA mới hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và thị trường năng lượng, tổng trị giá 2 triệu USD. Cơ quan chức năng hai nước đã ký 3 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại; an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng; giáo dục và đào tạo. Hai bên đã ra Tuyên bố chung về thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện hướng tới Đối tác chiến lược.

Với mong muốn thu hút các nhà đầu tư New Zealand vào Việt Nam, Thủ tướng cam kết trước 300 doanh nghiệp hai nước tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – New Zealand là sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư tốt hơn nữa.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã đến thăm các trường Đại học Công nghệ Auckland, Đại học Waikato, ngôi trường hàng đầu của New Zealand và được xếp hạng cao trên thế giới. Thủ tướng mong muốn các sinh viên sẽ góp phần quan trọng nâng tầm quan hệ Việt Nam – New Zealand, mang lại sự phồn vinh và tương lai tươi sáng cho mọi người dân hai nước.

Có thể nói, chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tạo động lực, làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, được xác lập năm 2009, ngày càng đi vào thực chất, tạo đà để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới – Đối tác chiến lược./.

