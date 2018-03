Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand từ 12-14/3/2018, chiều tối ngày 13/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội New Zealand. (Ảnh TTXVN)

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng đến thăm chính thức New Zealand; cảm ơn Quốc hội và nhân dân New Zealand đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo; chúc mừng ông Trevor Mallard vừa được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội New Zealand; bày tỏ tin tưởng, trên cơ sở các thành tựu đạt được trong thời gian qua, New Zealand sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard chia sẻ sự ngưỡng mộ trước các thành tựu quan trọng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội và triển khai chính sách đối ngoại thời gian gần đây; cho biết rất hài lòng về kết quả hội đàm giữa Thủ tướng New Zealand và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam; tin tưởng các kết quả tích cực này sẽ là cơ sở quan trọng để đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Chủ tịch Quốc hội New Zealand. (Ảnh TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard nhắc lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đối với Việt Nam khi giữ chức Bộ trưởng Giáo dục năm 2004; cho biết ông là người khởi xướng Hiệp định Hợp tác về Giáo dục với Việt Nam, mở ra một chương mới cho việc đưa sinh viên Việt Nam, nhất là nghiên cứu sinh Tiến sỹ, sang học tại New Zealand; khẳng định New Zealand luôn mong muốn thu hút các sinh viên tài năng của Việt Nam sang học ở tất cả các ngành mà New Zealand có thế mạnh như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, du lịch, khách sạn….

Hai bên hài lòng về những phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian gần đây, đặc biệt, kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng tích cực, có khả năng đạt được mục tiêu 1,7 – 2 tỷ USD vào năm 2020; nhất trí phấn đấu sớm nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược; cho rằng hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thiết thực và cụ thể trong các lĩnh vực, trong đó có thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối hàng không và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội New Zealand chụp ảnh với đoàn công tác. (Ảnh TTXVN)

Hai bên cũng nhất trí hai Quốc hội cần tiếp tục tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao, duy trì truyền thống hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; đồng thời, xúc tiến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các nghị sĩ và nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mời Chủ tịch Quốc hội New Zealand thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Quốc hội New Zealand cũng nhắc lại lời mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sớm thăm New Zealand.

Sau cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đã dự cuộc chiêu đãi thân mật do Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard chủ trì./. Tuyên bố chung Việt Nam - New Zealand VOV.VN -Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: chính trị, quốc phòng và an ninh, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục và đào tạo... Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng New Zealand VOV.VN -Việt Nam - New Zealand phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 2 tỷ USD vào năm 2020.