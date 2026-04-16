Nữ Thủ tướng Nhật Bản nằm trong danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới"

Đánh giá về sự kiện này, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cho rằng việc bà Takaichi Sanae trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản đã phá vỡ “rào cản sắt” trong chính trường nước này, nơi quyền lãnh đạo cao nhất lâu nay do nam giới chiếm ưu thế.

Trong danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới” năm nay, Time cũng vinh danh nhiều nhà lãnh đạo toàn cầu như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Canada Mark Carney.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản được Tạp chí Time vinh danh trong danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới” năm 2026. Ảnh: NHK

Danh sách bình chọn thường niên của Tạp chí Time không chỉ là sự vinh danh các cá nhân xuất sắc mà còn phản ánh những xu hướng và chuyển biến lớn của thế giới trong các lĩnh vực từ chính trị, kinh doanh đến văn hóa, thể thao, nghệ thuật… Đây là những cá nhân được đánh giá không chỉ có tác động đáng kể đến chính trị, kinh tế, mà còn dựa trên những đánh giá, tác động “có thể làm thay đổi thế giới”, hoặc tầm ảnh hưởng đối với truyền thông.

Vào tháng 10/2025, bà Takaichi đã đi vào lịch sử khi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản và được mệnh danh là “Người đàn bà thép” của đất nước Đông Á này. Việc bà Takaichi góp mặt trong danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới” của Tạp chí Time năm nay được coi là một cột mốc quan trọng. Ngoài danh sách bình chọn của Tạp chí Time, nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng từng xếp thứ 3 trong danh sách "100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới" năm 2025 của Tạp chí Forbes.