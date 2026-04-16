中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nữ Thủ tướng Nhật Bản nằm trong danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới"

Thứ Năm, 10:16, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 15/4, nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã được Tạp chí Time nổi tiếng của Mỹ bình chọn là một trong “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới” năm 2026.

Đánh giá về sự kiện này, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cho rằng việc bà Takaichi Sanae trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản đã phá vỡ “rào cản sắt” trong chính trường nước này, nơi quyền lãnh đạo cao nhất lâu nay do nam giới chiếm ưu thế.

Trong danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới” năm nay, Time cũng vinh danh nhiều nhà lãnh đạo toàn cầu như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Canada Mark Carney.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản được Tạp chí Time vinh danh trong danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới” năm 2026. Ảnh: NHK

Danh sách bình chọn thường niên của Tạp chí Time không chỉ là sự vinh danh các cá nhân xuất sắc mà còn phản ánh những xu hướng và chuyển biến lớn của thế giới trong các lĩnh vực từ chính trị, kinh doanh đến văn hóa, thể thao, nghệ thuật… Đây là những cá nhân được đánh giá không chỉ có tác động đáng kể đến chính trị, kinh tế, mà còn dựa trên những đánh giá, tác động “có thể làm thay đổi thế giới”, hoặc tầm ảnh hưởng đối với truyền thông.

Vào tháng 10/2025, bà Takaichi đã đi vào lịch sử khi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản và được mệnh danh là “Người đàn bà thép” của đất nước Đông Á này. Việc bà Takaichi góp mặt trong danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới” của Tạp chí Time năm nay được coi là một cột mốc quan trọng. Ngoài danh sách bình chọn của Tạp chí Time, nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng từng xếp thứ 3 trong danh sách "100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới" năm 2025 của Tạp chí Forbes.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Tag: Nữ Thủ tướng Nhật Bản 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản kêu gọi tăng cường hợp tác châu Á để đảm bảo nguồn cung dầu
Nhật Bản kêu gọi tăng cường hợp tác châu Á để đảm bảo nguồn cung dầu

VOV.VN - Sáng 31/3 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai với các bộ trưởng Nội các liên quan để thảo luận về tác động của tình hình ở Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh sẽ “xem xét hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau với các nước châu Á” để đảm bảo nguồn cung dầu ổn định. 

Nhật Bản thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác an ninh và kinh tế với các nước châu Âu
Nhật Bản thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác an ninh và kinh tế với các nước châu Âu

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu - người đang có chuyến thăm Pháp để tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm G7, đã có cuộc gặp bên lề với hàng loạt các quan chức của châu Âu nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh và kinh tế.

Nhật Bản khẳng định không đưa ra bất kỳ cam kết nào về eo biển Hormuz
Nhật Bản khẳng định không đưa ra bất kỳ cam kết nào về eo biển Hormuz

VOV.VN - Liên quan đến những đồn đoán về việc Nhật Bản đã đưa ra một số cam kết liên quan đến việc đảm bảo an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz trong cuộc hội đàm thượng đỉnh Nhật - Mỹ vừa diễn ra, Chính phủ Nhật Bản đã lên tiếng phủ nhận.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ