Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc; Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cho biết, năm 2022 tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu. GRDP tăng 9,03%; GRDP bình quân đầu người tăng 12,01%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 6,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2%. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 51,5%. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, 55% xã đạt nông thôn mới; có 123 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, lao động được quan tâm; triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội. Đời sống của người dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Cùng với đó, tỉnh Hòa Bình đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số đề xuất, kiến nghị như: cho phép tỉnh lập hồ sơ 02 di chỉ Hang xóm Trại và Mái đá làng Vành (huyện Lạc Sơn) là di chỉ quốc gia đặc biệt; lập hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận nền văn hóa Hòa Bình là di sản thế giới đại diện cho nhân loại; hỗ trợ kinh phí cho tỉnh xây dựng không gian Văn hóa Hòa Bình; hỗ trợ một phần kinh phí để tỉnh di dời Bệnh viện đa khoa tỉnh sang vị trí mới; hỗ trợ kinh phí để xây dựng một số tuyến đường, công trình thủy lợi; bổ sung quy hoạch thêm các khu công nghiệp và một số cơ chế, chính sách liên quan quản lý Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hòa Bình. Các đại biểu cho rằng, điểm quan trọng nhất để Hòa Bình phát triển là phải phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông để kết nối, khơi dậy các cực tăng trưởng và mở ra không gian phát triển mới như: phát triển du lịch gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Hòa Bình, nhất là nền văn hóa Hòa Bình; phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; cây công nghiệp, cây ăn quả, dược liệu; công nghiệp chế biến...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hòa Bình đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt những kết quả tích cực về kinh tế-xã hội, góp phần vào thành tựu chung của cả nước. Cùng với việc phân tích những tiềm năng lợi thế, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế, khó khăn và thách thức.

Trong thời gian tới Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hòa Bình tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đặc biệt là Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Tỉnh vào ngày 22/3/2022.

Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và ưu tiên của tỉnh; chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối liên hoàn trong nội tỉnh, giữa các tỉnh trong vùng, giữa vùng với cả nước và quốc tế; đồng thời chú trọng phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Hòa Bình cần tập trung xây dựng, phát huy hiệu quả vùng động lực kinh tế của tỉnh; điều chỉnh hợp lý chiến lược các ngành kinh tế; ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; cơ cấu lại sản xuất công nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác, tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo; chú trọng phương thức đầu tư dưới hình thức đối tác công tư (PPP); phát triển nông nghiệp chuyên canh gắn kết với công nghiệp chế biến, du lịch; xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao, độc đáo gắn với truyền thống văn hóa, bản sắc, nét đẹp của thiên nhiên, con người Hòa Bình.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Hòa Bình phải có cơ chế huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc và con người Hòa Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, Hòa Bình tiếp tục giữ vững an ninh, quốc phòng; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nhất là trong phòng chống ma túy; coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Về các kiến nghị của tỉnh Hòa Bình, trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng cơ bản nhất trí với việc giải quyết các kiến nghị của tỉnh, trên nguyên tắc đảm bảo đúng các quy định của pháp luật; tạo cơ chế khơi thông, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển. Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành để phối hợp, giải quyết theo thẩm quyền các đề xuất, kiến nghị của tỉnh

Đặc biệt đối với việc lập hồ sơ 02 di chỉ Hang xóm Trại và Mái đá làng Vành (huyện Lạc Sơn) là di chỉ quốc gia đặc biệt Thủ tướng yêu cầu làm hồ sơ ngay trong tháng 2 và ngay trong năm 2023 phải lập xong hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận nền văn hóa Hòa Bình là di sản thế giới đại diện cho nhân loại./.