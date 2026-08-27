Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1663/QĐ-TTg ngày 26/8/2026 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Chí Cường.
Ông Trần Chí Cường sinh năm 1973; Quê quán: phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn, Đại học chuyên ngành ngoại ngữ (Tiếng Anh), Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
Ông Trần Chí Cường từng làm Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng (cũ); Trưởng ban Ban Kinh tế Ngân sách - Hội đồng Nhân dân thành phố; Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2021-2026).
Ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vào tháng 7/2023.
Từ ngày 1/7/2026, ông Trần Chí Cường được điều động giữ chức Bí thư phường Hội An, nhiệm kỳ 2025-2030.