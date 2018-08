Thủ tướng: Tập trung xây dựng lực lượng CAND vừa hồng, vừa chuyên

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2018; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018 để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự lực lượng CAND.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tình hình, kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; nghe báo cáo chuyên đề về lĩnh vực An ninh, Cảnh sát, Xây dựng lực lượng Công an nhân dân và tập trung thảo luận nhằm thống nhất về nhận thức, chủ trương, giải pháp để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu cấp bách cần giải quyết từ nay đến cuối năm 2018.

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Công an đã chủ động, tích cực, quyết liệt, triển khai chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Quốc phòng, trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đảng bộ Công an Trung ương là một trong những Đảng bộ gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII... Tập trung thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, sớm xây dựng, thực hiện Đề án 106 “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; đề xuất xây dựng Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định 106 về mô hình tổ chức Bộ Công an. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng với cán bộ, chiến sỹ liên quan đến việc triển khai mô hình mới. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ; thực hiện nghiêm các quy định về chính sách cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, toàn lực lượng Công an đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác của ngành Công an và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bộ Công an đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách chiến lược, quan trọng về an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và các đối sách để xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng nhận định, Công an cả nước đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, vô hiệu hoá nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đã triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng; đã xử lý nhiều cán bộ vi phạm pháp luật, bảo đảm nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Trong công tác, đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không quản hiểm nguy, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, vì sự bình yêu và hạnh phúc của nhân dân. Nhiều xương máu của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã phải đổ xuống vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong 6 tháng, đã có 5 cán bộ, chiến sĩ Công an anh dũng hy sinh, 90 đồng chí bị thương, 30 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Bộ Công an tại Hội nghị.

Thủ tướng nhấn mạnh, những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác của ngành Công an đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường hoà bình ổn định để phát triển đất nước; góp phần cùng cả nước đạt được các thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích, kết quả của lực lượng Công an nhân dân.

Bên cạnh những thành tích là cơ bản, Thủ tướng nhận xét, công tác của ngành Công an thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Tội phạm ma tuý, cờ bạc, giết người, tội phạm môi trường, sử dụng công nghệ cao, chống người thi hành công vụ… vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông chưa đạt kết quả như mong muốn. Đặc biệt, còn có một số cán bộ, chiến sỹ thiếu ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức, có tiêu cực, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng Công an nhân dân.

Về phương hướng, nhiệm vụ sắp tới, Thủ tướng đề nghị toàn lực lượng Công an nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đặc biệt là triển khai có hiệu quả Nghị định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Thủ tướng yêu cầu ngành Công an phải làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước; triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, người dân có cuộc sống bình yên. Tập trung phát hiện, triệt phá và không để hình thành, tồn tại các ổ nhóm tội phạm, không để tội phạm “lộng hành”, gây bức xúc dư luận. Trong điều tra, xử lý tội phạm nêu cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai. Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, khắc phục các vi phạm, sơ hở về phòng cháy, chữa cháy, trật tự an toàn giao thông.

Cùng với đó là thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phải thực sự dựa vào dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, thực hiện theo đúng lời Bác Hồ dạy: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Tập trung cao cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân vừa hồng, vừa chuyên, vì nhân dân phục vụ. Toàn lực lượng phải nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khoá XII về xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Kiên quyết phấn đấu xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ luôn tin tưởng và mong muốn lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu to lớn đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng cùng với các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

