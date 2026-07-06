Thủ tướng: Thi đua phải gắn thực tiễn, lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo

Chiều 6/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ hai của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, 6 tháng qua các bộ, ngành, địa phương trên cả nước đã đồng loạt triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Công tác xây dựng thể chế được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các động lực tăng trưởng tiếp tục đà phục hồi; các dự án trọng điểm quốc gia được đẩy nhanh tiến độ, tạo động lực quan trọng để hoàn thành các mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030.

Toàn cảnh phiên họp

Đặc biệt, ngày 13/6/2026, Thủ tướng đã phát động phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026 - 2030". Chỉ tiêu quan trọng nhất của phong trào này là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Hưởng ứng phong trào thi đua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể và các tỉnh, thành phố đã phát động nhiều đợt thi đua cao điểm. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung vào các khâu đột phá như thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương, người dân, doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển chung và góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực của đất nước trong thời gian qua. Mặc dù vậy, Thủ tướng chỉ rõ một số phong trào thi đua còn nặng về hình thức, chưa bám sát gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, của địa phương. Nhiều địa phương, nhiều ngành chưa quan tâm những mô hình mới, cách làm hay, có tác động lan tỏa. Còn tình trạng nể nang, bệnh thành tích trong khen thưởng. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong thi đua, khen thưởng chưa có nhiều đổi mới; cơ sở dữ liệu trên Hệ thống Quản lý thi đua, khen thưởng toàn quốc còn hạn chế, chưa đồng bộ.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng đồng bộ, hiệu quả, nhất là tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành đúng tiến độ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua tại các cụm, khối thi đua được phân công phụ trách; kịp thời phát hiện các mô hình hay, cách làm tốt để đề xuất khen thưởng, cũng như những vướng mắc tại địa phương để tham mưu cho Hội đồng giải quyết.

Các đại biểu dự Phiên họp

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phong trào thi đua, công tác khen thưởng phải bám sát hơi thở cuộc sống, gắn với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, có tính định lượng, kết quả, sản phẩm đầu ra rõ ràng, kết quả cuối cùng là đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, tập trung cụ thể hóa phong trào thi đua về tăng trưởng "2 con số", các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương ban hành chương trình hành động với các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện. Cùng với đó, đổi mới công tác khen thưởng theo hướng thực chất, hướng mạnh về cơ sở, ưu tiên người lao động trực tiếp, nhà khoa học, doanh nghiệp... có mô hình hay, đột phá, lan tỏa cao.

Cho rằng, tất cả các phong trào thi đua chỉ thực chất nếu xuất phát từ cơ sở, bắt nguồn từ cơ sở và lấy đó là một trong những động lực để thúc đẩy phát triển, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ của ngành mình, của địa phương mình, Thủ tướng gợi mở một số chỉ tiêu, nhiệm vụ rất quan trọng như kết quả tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm quốc gia; xử lý các dự án ách tắc, tồn đọng; hoàn thiện thể chế, pháp luật; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là phát triển hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu, các sản phẩm công nghệ chiến lược phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực...

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị quan tâm hơn nữa việc tôn vinh, khen thưởng những điển hình tiên tiến ở cấp cơ sở, góp phần vào những kết quả trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, giải phóng mặt bằng cho triển khai các dự án trọng điểm quốc gia; mạnh dạn khen thưởng những địa phương đã giải quyết triệt để, tháo gỡ được những khó khăn, điểm nghẽn, đưa những dự án tồn đọng trở lại hoạt động phục vụ cho tăng trưởng.

Thủ tướng cũng đề cập tới những đóng góp rất quý báu, tâm huyết của các lực lượng, người dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ; cũng như vừa qua quân đội, công an đã triển khai rất nhanh chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về đưa lực lượng sang Venezuela tham gia cứu hộ nạn nhân bị ảnh hưởng bởi động đất...

Cùng với đó là những điển hình tốt, cách làm hay trong xây dựng các trường bán trú tại các xã biên giới; bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong điều kiện hết sức khó khăn; tham gia xây dựng khung kiến trúc tổng thể quốc gia số... Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, cần kịp thời khen thưởng những nơi xử lý được những điểm nóng từ sớm, từ xa, từ cơ sở, vận động người dân đồng tình, ủng hộ để phục vụ tăng trưởng và triển khai những dự án lớn...

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Phiên họp lần thứ hai Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương

Nhấn mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong thi đua khen thưởng, nhất là cải tiến phương thức đánh giá thi đua, Thủ tướng cho rằng, việc chấm điểm, bình xét thi đua phải dựa trên dữ liệu thực, quy trình đánh giá khen thưởng phải khách quan, minh bạch, giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính giấy tờ và giao Thường trực Hội đồng phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng ngay Bộ chỉ số đánh giá thi đua hiện đại, theo thời gian thực, có chỉ số đo lường cụ thể.

Thủ tướng tin tưởng những nhiệm vụ, giải pháp được thống nhất tại phiên họp sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, đưa thi đua, khen thưởng tiếp tục trở thành nguồn động lực to lớn, huy động sức mạnh, sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước.