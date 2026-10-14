Thủ tướng tiếp Thường trực Ban Bí thư Đảng nhân dân Cách mạng Lào

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chào mừng đồng chí Vilay Lakhamphong và Đoàn sang thăm chính thức Việt Nam và nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào; khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước Lào, mong muốn cùng Lào cụ thể hóa các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao, tăng cường gắn kết kinh tế, kết nối hạ tầng và thúc đẩy các dự án hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận cấp cao, biến tinh thần "gắn kết chiến lược" thành các công trình, dự án và lợi ích thiết thực. Hai bên cần tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030, Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ giai đoạn 2026-2030 và các thỏa thuận đã đạt được; tăng cường tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chào mừng đồng chí Vilay Lakhamphong và Đoàn sang thăm chính thức Việt Nam.

Hai bên phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối giao thông như đường bộ cao tốc Hà Nội - Vientiane, dự án đường sắt Vientiane - Vũng Áng, các dự án kết nối năng lượng, sớm triển khai dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt...

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển; tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hai nền kinh tế. Tăng cường hợp tác trong giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch và giữa các địa phương; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong.

Nhấn mạnh năm 2027 có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ hai nước, kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chuẩn bị và tổ chức thiết thực, sâu sắc các hoạt động trong khuôn khổ "Năm Đoàn kết hữu nghị và gắn kết Việt Nam - Lào 2027". Các hoạt động cần hướng mạnh về nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ, vun đắp và trao truyền tình cảm, nhận thức về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước qua các thế hệ.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển; tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hai nền kinh tế.

Cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp Đoàn, đồng chí Vilay Lakhamphong bày tỏ trân trọng sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí, anh em của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Chúc mừng những thành tựu quan trọng Việt Nam đạt được trên các lĩnh vực thời gian qua; đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đề ra.

Đánh giá cao hợp tác hiệu quả giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào trong thời gian qua, đồng chí đồng chí Vilay Lakhamphong nhấn mạnh quyết tâm cùng Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước, coi đây là tài sản vô giá và nền tảng quan trọng cho sự ổn định, phát triển của mỗi nước.

Đồng chí Vilay Lakhamphong bày tỏ trân trọng sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí, anh em của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

Đồng chí cũng khẳng định Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp lập trường tại các cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có ASEAN, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận cấp cao, biến tinh thần "gắn kết chiến lược" thành các công trình, dự án và lợi ích thiết thực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đồng chí Thường trực Ban Bí thư Vilay Lakhamphong tin tưởng với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo cấp cao và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.