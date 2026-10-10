Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định ưu tiên cao nhất cho quan hệ Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước tiếp tục phát triển thực chất, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng trên mọi lĩnh vực.

Trong chuyến thăm chính thức Vương Quốc Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của các nhà lãnh đạo Campuchia. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến chào Quốc vương Norodom Sihamoni; Thăm Hoàng Thái hậu Campuchia Norodom Monineath Sihanouk.

Quốc vương nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia do Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Quốc vương Norodom Sihanouk đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp qua nhiều thế hệ. Quốc vương bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng với sự nỗ lực của Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trong không khí cởi mở, chân thành và tin cậy, Thủ tướng hai nước đã tiến hành hội đàm và thống nhất đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm chạm mốc 20 tỷ USD. Hai bên cam kết đẩy mạnh liên kết hạ tầng giao thông chiến lược, đặc biệt là kết nối các tuyến cao tốc huyết mạch (TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài và Phnom Penh - Bavet), mở mới và nâng cấp các cặp cửa khẩu trọng điểm, đẩy mạnh mô hình “một cửa, một lần dừng” nhằm giảm chi phí logistics và thời gian vận chuyển hàng hóa.

Hai Thủ tướng tái khẳng định nguyên tắc bất di bất dịch: Không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống phá an ninh của nước kia; đồng thời đẩy mạnh phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán người và tội phạm công nghệ cao qua biên giới. 6 văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, biên giới và kết nối hạ tầng đã được ký kết sau Hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng về đến Hà Nội kết thúc chuyến thăm Vương quốc Campuchia.

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen nhấn mạnh sự kế thừa và tiếp nối giữa các thế hệ lãnh đạo là nền tảng vững chắc để tình hữu nghị giữa hai nước không ngừng đơm hoa kết trái. Hai bên tiếp tục phối hợp giải quyết thỏa đáng vấn đề biên giới trên tinh thần hữu nghị và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định tại Campuchia.

Đồng chủ trì diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026, hai Thủ tướng Việt Nam và Campuchia khẳng định cam kết chiến lược, đặc biệt là mục tiêu thương mại 20 tỷ USD, tạo xung lực mới mạnh mẽ đưa quan hệ láng giềng Việt Nam – Campuchia vươn lên tầm cao mới vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

Tại buổi gặp gỡ đại diện cộng đồng người gốc Việt và cán bộ các cơ quan đại diện tại Campuchia, Thủ tướng bày tỏ mong muốn bà con trong quá trình sinh sống sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nước sở tại về cư trú, hộ tịch, lao động, thủy sản và di dời, tái định cư. Đề nghị bà con chủ động phối hợp hoàn thiện các giấy tờ pháp lý, nâng cao ý thức công dân cùng trách nhiệm đối với xã hội Campuchia; đồng thời tích cực nỗ lực vươn lên, chủ động chuyển đổi ngành nghề để ổn định đời sống và phát triển bền vững, lâu dài.

Thủ tướng mong bà con dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn cần luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em và thế hệ tương lai được học tập, trau dồi kiến thức lẫn ngoại ngữ để ngày càng hội nhập sâu rộng vào xã hội Campuchia. Song song với việc hòa nhập, cộng đồng cần tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời duy trì và phát huy tiếng Việt.

Chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam là hoạt động đối ngoại quan trọng, thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với quan hệ với nước láng giềng Campuchia.

Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường liên kết kinh tế và giao lưu nhân dân, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2027).