Thủ tướng: Unitel tiên phong công nghệ mới, đồng hành cùng sự phát triển của Lào

Đón tiếp Thủ tướng tại trụ sở Unitel có Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel; Ban Giám đốc Unitel cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đơn vị.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Unitel cho biết, qua 17 năm hoạt động tại Lào, công ty đã xây dựng nền tảng hạ tầng viễn thông vững chắc, phủ sóng tới 100% dân số và 95% diện tích lãnh thổ, đồng thời duy trì khoảng 57% thị phần. Unitel đã góp phần nâng tỷ lệ người dân tiếp cận dịch vụ viễn thông từ 18% lên 100%, đưa hạ tầng viễn thông của Lào vươn lên ngang tầm khu vực và thế giới.

Tại Thủ đô Viêng Chăn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến thăm và làm việc với Công ty Star Telecom (Unitel) - thương hiệu của Tập đoàn Viettel tại Lào.

Bên cạnh đó, Unitel tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động - nhiều hơn bất kỳ doanh nghiệp nào tại đất nước Lào. Doanh nghiệp cũng tích cực triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị tài trợ trên 41 triệu USD, tiêu biểu như cung cấp Internet miễn phí cho gần 1.000 trường học, đào tạo hàng trăm nhân sự chất lượng cao về CNTT - viễn thông cho Lào, xây dựng trường học, trạm y tế và hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Ví điện tử U-money hiện sở hữu hơn 1,8 triệu khách hàng đăng ký cùng mạng lưới hơn 25.000 điểm giao dịch trên cả nước, hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, công chức tại nhiều vùng sâu, vùng xa nhận lương và các chế độ chính sách hằng tháng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của công ty tăng trưởng 25,2%, lợi nhuận tăng 6,8% và đóng góp vào ngân sách tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Sau 20 năm, Viettel xác định đầu tư kinh doanh quốc tế là lĩnh vực mũi nhọn chiến lược, dự kiến đóng góp 70-80% vào mức tăng trưởng hai con số của Tập đoàn trong những năm tới. Mới đây, Viettel đã chính thức mở rộng thị trường sang Cộng hòa Dominica, dự kiến khai trương kinh doanh vào tháng 10/2027.

Chúc mừng những thành tựu nổi bật của Unitel, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đơn vị đã vươn lên trở thành doanh nghiệp viễn thông và công nghệ số hàng đầu tại Lào, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương và nâng cao đời sống người dân. Unitel không chỉ là biểu tượng sáng ngời của tình hữu nghị hai nước mà còn giữ vai trò dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số của Lào. Đây là những đóng góp hết sức ý nghĩa trong việc ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và rút ngắn khoảng cách phát triển. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng công nghệ số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu số giữa các bộ, ngành, địa phương, và Viettel luôn là một trong những doanh nghiệp tiên phong đồng hành cùng Chính phủ trong tiến trình này.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc

Biểu dương tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm cộng đồng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Unitel, Thủ tướng truyền tinh thần quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để đóng góp vào sự phát triển chung của hai đất nước.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Viettel và Unitel tập trung kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, tuyệt đối tuân thủ pháp luật nước bạn; lấy hiệu quả làm nền tảng đóng góp nhiều hơn cho ngân sách, gắn sự phát triển của doanh nghiệp với sự phồn vinh của đất nước Lào. Tiên phong chuyển đổi số, xây dựng xã hội số; trở thành đối tác công nghệ tin cậy của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương Lào.

Thủ tướng đề nghị Unitel cần tham gia sâu rộng hơn vào công cuộc xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; không dừng lại ở vai trò nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đơn thuần mà cùng Chính phủ tháo gỡ các bài toán kinh tế lớn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đổi mới sáng tạo quyết liệt, đi đầu trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), tài chính số, điện toán đám mây, logistics số nhằm tạo ra các giá trị, sản phẩm bền vững. Chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, kỹ sư Lào làm chủ công nghệ và năng lực quản trị. Tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm xã hội vì cộng đồng, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và hỗ trợ người nghèo tại các khu vực khó khăn.