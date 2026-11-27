Sáng 27/11 tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường lịch sử 30 năm hình thành và phát triển. Ngày 28/11/1996, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được thành lập, đặt nền móng cho sự ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đến ngày 28/7/2000, phiên giao dịch đầu tiên chính thức khai mở với chỉ 2 mã cổ phiếu niêm yết và quy mô vốn hóa khoảng 450 tỷ đồng – một khởi đầu khiêm tốn nhưng mang ý nghĩa bước ngoặt trong đổi mới tư duy kinh tế.

Năm 2004, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được chuyển về trực thuộc Bộ Tài chính, tiếp tục kiện toàn mô hình quản lý và gắn kết chặt chẽ với điều hành chính sách tài chính quốc gia.

Đến nay, thị trường chứng khoán đã phát triển vượt bậc về cả quy mô, cấu trúc và vai trò đối với nền kinh tế. Vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP; toàn thị trường có hơn 1.500 công ty đại chúng và trên 14 triệu tài khoản nhà đầu tư. Giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 25.000 tỷ đồng mỗi phiên trong 10 tháng của năm 2026.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương báo cáo tại Lễ kỷ niệm

Đặc biệt, tháng 9/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được tổ chức FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, đánh dấu cột mốc hội nhập quan trọng và củng cố niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương khẳng định quyết tâm của toàn ngành trong giai đoạn phát triển mới.

“Phát huy truyền thống 30 năm, toàn ngành Chứng khoán xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực cao nhất để kế thừa xứng đáng thành quả của các thế hệ đi trước, chủ động đổi mới, sáng tạo. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng thị trường an toàn, hiệu quả, minh bạch và bền vững; thực sự trở thành kênh huy động và phân bổ vốn trung, dài hạn quan trọng, đóng góp thiết thực hơn cho tăng trưởng và năng lực tự chủ của nền kinh tế”, bà Vũ Thị Chân Phương cam kết.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại buổi lễ, Thủ tướng cũng đã thực hiện nghi thức đánh cồng ghi dấu 30 năm chứng khoán Việt Nam “Vững niềm tin – Vươn tầm phát triển”, đồng thời chứng kiến Lễ ra mắt hai hệ thống công nghệ thông tin trọng điểm là kho dữ liệu và hệ thống giám sát tổng thể thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm ngành chứng khoán Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành chứng khoán đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước suốt 3 thập kỷ qua.

Nhấn mạnh yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn cho giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng đề nghị ngành tài chính, ngành chứng khoán tập trung tạo đột phá về thể chế, hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, minh bạch theo chuẩn mực quốc tế; đưa thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế, phấn đấu đến năm 2030 vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP; đồng thời đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, chuyển đổi số, giữ vững kỷ cương, kỷ luật thị trường và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng thông tin tới cộng đồng nhà đầu tư trong nước và quốc tế về những tiến triển tích cực trong đàm phán thuế với Hoa Kỳ. “Việt Nam vừa qua đã đưa ra các cam kết hết sức mạnh mẽ và đã cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ.

Hiện hai bên đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để ký kết và mức thuế áp dụng sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa dự kiến mà phía Hoa Kỳ vừa công bố. Việc ký kết, thực thi hiệp định này dự kiến sẽ tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của cả hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như các nhà đầu tư Việt Nam và các nhà đầu tư quốc tế”, Thủ tướng đánh giá.

Thủ tướng thực hiện nghi thức đánh cồng ghi dấu 30 năm chứng khoán Việt Nam “Vững niềm tin – Vươn tầm phát triển”

Thủ tướng tin tưởng với truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, ngành chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục làm nên những thành tựu mới, xây dựng một thị trường chứng khoán thực chất, minh bạch, hiện đại, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế, trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn vững chắc của nền kinh tế, là nơi hội tụ của niềm tin của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.