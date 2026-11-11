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Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Thụy Điển

Thứ Tư, 11:17, 11/11/2026
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Tiếp theo chuyến thăm Phần Lan, từ ngày 7-11/11, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Thụy Điển.

Đoàn đã hội kiến, làm việc với lãnh đạo Đảng Dân chủ xã hội Thụy Điển, Đảng Cộng sản Thụy Điển, Chủ tịch Hội đồng thành phố Stockholm; làm việc với Đại học Stockholm và Tập đoàn Ericsson; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển.

Tại các cuộc làm việc, đồng chí Trịnh Văn Quyết thông tin về tình hình Việt Nam, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước và các đột phá chiến lược mà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra.

Đồng chí nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quán lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể của sự phát triển; mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới phục vụ lợi ích chính đáng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; sự hài lòng, hạnh phúc của nhân dân là thước đo thành công của công cuộc Đổi mới.

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Đồng chí Trịnh Văn Quyết chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Morgan Johansson, đại diện Đảng Dân chủ Xã hội Thụy Điển.

Tại cuộc gặp ông Morgan Johansson, đại diện Đảng Dân chủ xã hội Thụy Điển, đồng chí Trịnh Văn Quyết trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Đảng Dân chủ Xã hội và nhân dân Thụy Điển đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc tái thiết sau chiến tranh.

Đồng chí khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống với Thụy Điển, trong đó, kênh đối ngoại đảng giữ vai trò quan trọng, góp phần củng cố nền tảng chính trị của quan hệ hai nước. Đồng chí đề nghị hai bên đẩy mạnh giao lưu đảng, nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm quản trị quốc gia, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời tăng cường hợp tác thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và y tế.

Ông Morgan Johansson nhắc lại tình đoàn kết của Đảng Dân chủ xã hội và sự ủng hộ của cố Thủ tướng Olof Palme dành cho Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh và tái thiết đất nước.

Trên nền tảng hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược ngành về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ông khẳng định Đảng Dân chủ xã hội Thụy Điển sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai nước có thế mạnh bổ trợ cho nhau. Ông mong muốn duy trì đối thoại thường xuyên thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển và thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm lập pháp.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương; đề cao vai trò của Liên hợp quốc (LHQ), khẳng định tôn trọng Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Trong trao đổi với Chủ tịch Hội đồng thành phố Stockholm Olle Burell, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị Stockholm tăng cường hợp tác với các đô thị của Việt Nam về quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ công và phúc lợi cho người dân.

Ông Olle Burell nhắc lại tình cảm tốt đẹp của nhiều thế hệ người dân Thụy Điển dành cho Việt Nam. Chia sẻ kinh nghiệm của Stockholm trong việc gắn quản lý đô thị với bảo đảm phúc lợi, tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ và chăm lo giáo dục trẻ em, ông khẳng định thành phố sẵn sàng đón các đoàn cán bộ Việt Nam sang học tập, trao đổi kinh nghiệm.

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Đồng chí Trịnh Văn Quyết tặng quà lưu niệm ông Olle Burell, Chủ tịch Hội đồng thành phố Stockholm.

Làm việc với đại diện Đảng Cộng sản Thụy Điển, đồng chí Trịnh Văn Quyết chân thành cảm ơn những người cộng sản và các lực lượng tiến bộ Thụy Điển đã sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; chia sẻ kinh nghiệm 40 năm Đổi mới, đồng chí nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam chủ trương gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách, để mọi người dân đều được hưởng thành quả của công cuộc Đổi mới.

Đồng chí Erik Anderson, Bí thư phụ trách đối ngoại, cho biết Đảng Cộng sản Thụy Điển ra đời gắn liền với phong trào phản đối chiến tranh, ủng hộ Việt Nam của nhân dân Thụy Điển. Đồng chí bày tỏ khâm phục những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định tình đoàn kết giữa hai Đảng và mong muốn tìm hiểu sâu hơn kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Hai bên nhất trí duy trì tiếp xúc, tăng cường trao đổi lý luận về công tác xây dựng Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Đoàn đã thăm Đại học Stockholm và trao đổi về công tác nghiên cứu khoa học và tạo môi trường học thuật để các nhà nghiên cứu có thể đóng góp tích cực cho công tác dự báo và hoạch định chính sách. Hai bên cũng thảo luận về việc xây dựng mạng lưới các nhà nghiên cứu trẻ hai nước và cấp học bổng cho các nhà khoa học Việt Nam sang nghiên cứu tại Thụy Điển.

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Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với lãnh đạo Đảng Cộng sản Thụy Điển. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Làm việc với lãnh đạo tập đoàn Ericsson, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị tập đoàn mở rộng đầu tư, gắn chuyển giao công nghệ với đào tạo nhân lực tại Việt Nam, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược ngành giữa hai nước.

Đồng chí gợi mở khả năng Ericsson hợp tác với các thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng trong ứng dụng công nghệ 5G vào sản xuất công nghiệp và vận hành cảng biển thông minh.

Lãnh đạo Ericsson khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của tập đoàn, đánh giá cao những bước tiến nhanh của Việt Nam trong phát triển mạng 5G và sẵn sàng cùng các đối tác Việt Nam nghiên cứu, mở rộng ứng dụng công nghệ này.

Gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển, đồng chí Trịnh Văn Quyết nghe Đại sứ báo cáo về quan hệ hai nước, công tác của Đại sứ quán và đời sống bà con. Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

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Đoàn công tác nghe giới thiệu về công nghệ tại Tập đoàn Ericsson.

Đồng chí mong bà con tiếp tục đoàn kết, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Đại sứ quán cần tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con, đồng thời kết nối trí thức người Việt tại Thụy Điển với các viện, trường, doanh nghiệp và địa phương trong nước, để bà con phát huy tri thức, kinh nghiệm, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Đại diện kiều bào bày tỏ niềm tự hào trước những đổi thay của đất nước và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Bà con cho biết cộng đồng người Việt có cuộc sống ổn định, tích cực tham gia đời sống xã hội Thụy Điển, giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè sở tại và duy trì các hoạt động hướng về quê hương. Các trí thức người Việt đã có một số sáng kiến trong lĩnh vực y tế, năng lượng và dự báo thiên tai, mong muốn được đóng góp cho đất nước bằng kinh nghiệm chuyên môn của mình.

Chuyến thăm đã góp phần củng cố tin cậy chính trị; vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và tạo thêm cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam - Thụy Điển.

Theo TTXVN
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