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Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm Việt Nam

Thứ Hai, 22:42, 12/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đồng chí Vilay Lakhamfong cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 16/10/2026.

Nhận lời mời của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2026.

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Việt Nam - Trung Quốc: Xác lập tầm cao mới cho hợp tác thực chất song phương

VOV.VN - Chiều12/10, tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Hoàng Văn Ân/ VOV1
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