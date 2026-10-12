Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm Việt Nam
VOV.VN - Đồng chí Vilay Lakhamfong cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 16/10/2026.
Nhận lời mời của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2026.