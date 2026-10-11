Chuyến thăm Lào, Campuchia của Thủ tướng: Mở ra đột phá hợp tác toàn diện



Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia. Đây là chuyến công tác tới Lào và Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, đồng thời cũng là chuyến thăm song phương chính thức nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.

Trong 3 ngày, với lịch trình làm việc khẩn trương và hiệu quả, chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống và tạo xung lực mới cho hợp tác toàn diện với hai nước láng giềng có vị trí quan trọng hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith mời Thủ tướng Lê Minh Hưng duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của các nhà lãnh đạo nước CHDCND Lào, điểm nhấn quan trọng trong các cuộc làm việc cấp cao là hai bên thống nhất triển khai mạnh mẽ nội hàm mới “gắn kết chiến lược”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ đồng chí, anh em thủy chung, đặc biệt hiếm có. Trách nhiệm của Chính phủ hai nước phải cụ thể hóa các thỏa thuận bằng những hành động, nhiệm vụ rõ ràng, đem lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước, nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân hai dân tộc.

Để tạo đột phá và hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ USD vào năm 2030, Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy cụ thể hóa gắn kết chiến lược trong lĩnh vực kinh tế, với trọng tâm là kết nối thể chế, chính sách, hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Hai bên cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường cao tốc Hà Nội - Vientiane, phát huy vận hành khai thác hiệu quả cảng Vũng Áng và sớm có phương án phù hợp để triển khai tuyến đường sắt Vientiane - Vũng Áng; tăng cường hợp tác mua bán điện và kết nối lưới điện. Đây là nền tảng để đạt mục tiêu 10 tỷ USD kim ngạch thương mại vào năm 2030.

"Chúng ta cùng nhau cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách thể chế, về đơn giản hóa thủ tục hành chính, và đồng hành cùng Lào để củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, vì đây là điều kiện tiên quyết để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển", Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith.

Trong 9 tháng năm 2026, vốn đầu tư của Việt Nam sang Lào đã đạt trên 660 triệu USD, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ. Đặc biệt, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa hai nước diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm, các doanh nghiệp đã ký kết và trao đổi các hợp đồng hợp tác với tổng trị giá lên tới gần 5 tỷ USD.

Để bảo đảm tính hiệu quả, Thủ tướng hai nước đã thống nhất cơ chế điều hành trực tiếp và quyết liệt: giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Phó Thủ tướng, các bộ, ngành và địa phương theo sát tiến độ, định kỳ đánh giá và kịp thời tháo gỡ ngay mọi khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai hợp tác.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith khẳng định: “Chính phủ Lào thành lập Ủy ban Xúc tiến và Quản lý Đầu tư do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo nhằm tinh gọn quy trình, đẩy nhanh khâu xem xét và phê duyệt dự án kịp thời, đặc biệt ưu tiên và tạo cơ chế thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn của Việt Nam. Đề nghị doanh nghiệp hai nước chủ động hợp tác đầu tư theo hình thức liên doanh/góp vốn cổ phần. Khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm quản lý, công nghệ trên tinh thần tương trợ lẫn nhau để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Lào tương xứng với doanh nghiệp Việt Nam. Quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ USD vào năm 2030”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khuyến khích các tập đoàn công nghệ Việt Nam như Unitel hỗ trợ Lào xây dựng hạ tầng số, nâng cao năng lực cạnh tranh. Dịp này, Việt Nam cũng đã chính thức bàn giao Trung tâm định danh và hỗ trợ Lào triển khai hệ thống thẻ căn cước điện tử, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia và hiện đại hóa quản trị dân cư cho Lào; khởi động xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam - công trình chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thế hệ mới; đồng thời công bố dự án xây tặng nhân dân Lào hai ngôi trường mới, tô thắm thêm truyền thống đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc.

Chuyến thăm đạt được mục tiêu kép

Tại xứ sở chùa tháp, đông đảo người dân Campuchia và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại đây đã đứng dọc con đường vào Cung Hoà Bình để đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương Quốc Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Kết quả quan trọng trong các cuộc làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia, hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận chiến lược nhằm mở rộng hợp tác toàn diện, hai bên thống nhất nâng cấp Ủy ban Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư lên cấp Phó Thủ tướng chủ trì, đồng thời duy trì đối thoại định kỳ tối thiểu 1 lần/năm giữa lãnh đạo cấp Phó Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Hoàn thành thống nhất giai đoạn 1 và chuẩn bị mở rộng giai đoạn 2 tuyến kết nối TP.HCM – Mộc Bài – Bavet – Phnom Penh; nghiên cứu xây dựng các khu kinh tế xuyên biên giới, thúc đẩy vận tải thủy và phát triển kinh tế số.

Về an ninh và biên giới hòa bình, hai nước đã tái khẳng định nguyên tắc bất di bất dịch: “Tuyệt đối không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống phá an ninh của nước kia”; đồng thời ký kết 6 văn kiện và siết chặt phối hợp phòng chống tội phạm xuyên biên giới, buôn bán người, ma túy và tội phạm công nghệ cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đề nghị chuyển từ “hành lang giao thông” sang “hành lang kinh tế và sản xuất”:

Thủ tướng Campuchia kêu gọi doanh nghiệp hai nước dịch chuyển từ thương mại trao đổi hàng hóa đơn thuần sang đầu tư chế biến sâu, xây dựng mạng lưới kết nối giữa các nhà máy, khu công nghiệp và đơn vị logistics, hình thành các sản phẩm có chuỗi sản xuất xuyên biên giới. Tận dụng tối đa thế mạnh bổ trợ giữa nền tảng công nghiệp, công nghệ của Việt Nam với nguồn lao động trẻ, năng lượng sạch và vị trí chiến lược của Campuchia.

"Chính phủ Campuchia tiếp tục cam kết giữ vững ổn định vĩ mô, an ninh chính trị và hoàn thiện khung pháp lý; định kỳ lắng nghe, giải quyết khó khăn nhằm tạo điều kiện an tâm cho các nhà đầu tư phát triển dài hạn”, Thủ tướng Campuchia cho biết.

Những quyết tâm của người đứng đầu chính phủ 2 nước đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Leng Rithy, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia tin tưởng vào kỳ vọng của lãnh đạo cấp cao Chính phủ hai nước đạt 20 tỷ USD thương mại song phương trong thời gian tới. Ông cho rằng, hai Chính phủ phải tháo gỡ những rào cản về thủ tục, về cửa khẩu, hải quan, thuế… Những rào cản đó nếu được Chính phủ mạnh tay hơn và tháo gỡ nhanh hơn thì con số 20 tỷ USD sẽ đạt được trong thời gian sớm nhất.

Bà Channy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Campuchia - Việt Nam chia sẻ: "Lãnh đạo 2 nước gặp nhau, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mạnh dạn hơn nữa, tạo quan hệ hợp tác giao thương. Doanh nhân cảm thấy có một nguồn động lực rất lớn. Hiện tại cũng có vấn đề vướng mắc, khó khăn để hàng hóa đi qua được hai bên, bởi doanh nhân của Campuchia và doanh nhân của Việt Nam chưa thực sự hiểu nhau. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng càng củng cố niềm tin, tạo động lực để doanh nghiệp hai nước xích lại gần nhau hơn. Với sự quan tâm, động viên của Thủ tướng, chúng tôi tin tưởng hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa".

Trong lịch trình dày đặc của chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng vẫn dành thời gian thỏa đáng để gặp gỡ, lắng nghe tâm tư của cán bộ cơ quan đại diện và bà con cộng đồng người Việt Nam tại cả hai nước Lào và Campuchia. Nói chuyện thân mật với bà con, Thủ tướng khẳng định, trong các cuộc tiếp xúc cấp cao đã đề nghị lãnh đạo 2 nước quan tâm tạo điều kiện pháp lý thuận lợi nhất để bà con yên tâm làm ăn, sinh sống ổn định, lâu dài trên tinh thần mỗi người Việt sinh sống tại Lào và Campuchia chính là “đại sứ nhân dân”, cầu nối sống động nhất gìn giữ mối giao hảo đời đời bền chặt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ đại diện cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia và cán bộ các cơ quan đại diện tại Campuchia.

Chuyến thăm đã đạt được mục tiêu kép, củng cố vững vàng mối quan hệ ngoại láng giềng hòa bình, ổn định và khai thông các nguồn lực hợp tác kinh tế - hạ tầng liên kết mang tầm nhìn dài hạn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết: "Chuyến thăm lần này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cùng với lãnh đạo của hai nước trao đổi, đánh giá về hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực và cùng với các bộ, ngành giải quyết cơ bản khó khăn của dự án; tích cực triển khai những kết quả rất thiết thực đối với dự án hợp tác, mở sang những hướng hợp tác mới, đem lại một nguồn lực phát triển mới cho cả Việt Nam, Lào và Campuchia".

Với gần 40 thỏa thuận, hiệp định được ký kết cùng quyết tâm chuyển dịch mạnh mẽ sang “hành lang kinh tế, sản xuất và chuỗi giá trị”, chuyến thăm lần này của Người đứng đầu Chính phủ nước ta không chỉ góp phần củng cố thế trận ngoại giao hòa bình, ổn định mà còn khơi thông nguồn lực to lớn cho hợp tác phát triển.

Những kết quả này chắc chắn sẽ tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ láng giềng hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam với Lào và Campuchia lên một tầm cao mới, mang lại ấm no, phồn vinh cho nhân dân ba nước, đồng thời tiếp tục củng cố vai trò trung tâm và sự đoàn kết của khối ASEAN.

Đột phá hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào, hướng tới kim ngạch 10 tỷ USD VOV.VN - Trong chuyến thăm chính thức Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều nay (08/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith đồng chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào.