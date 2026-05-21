Xúc động Lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Thứ Năm, 11:16, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 21/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào, được quy tập trong mùa khô 2025 - 2026 trở về đất mẹ.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia 515 Phạm Thị Thanh Trà dự lễ.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia 515 Phạm Thị Thanh Trà và đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng

Mùa khô 2025 - 2026, với tinh thần trách nhiệm và tình cảm sâu nặng đối với các anh hùng liệt sĩ, cùng sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân các bộ tộc Lào, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc được 80 hài cốt liệt sĩ đưa trở về đất mẹ. 

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ được tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể, trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào anh em.

Tại buổi lễ, ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An trình bày điếu văn tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đồng thời nhấn mạnh: "Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội ta rất tự hào về những tấm gương chiến đấu anh dũng và hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các đồng chí. Các anh sống mãi trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam".

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Nghệ An kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ; đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc tới thân nhân liệt sĩ, gia đình thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ rải hoa ở các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi lễ, các đại biểu và đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiễn đưa 80 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào được quy tập trong mùa khô 2025-2026 về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hơn 40 năm qua, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với ba tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 12.897 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu, hy sinh trên đất nước bạn Lào, góp phần làm vơi bớt nỗi đau của gia đình và thân nhân các liệt sĩ.

Trước đó, trên hành trình hồi hương từ thị xã Phôn Sa Vẳn (Lào) về Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc (Nghệ An), hài cốt 80 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam luôn nhận được sự tiễn đưa đầy xúc động của người dân dành cho những người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống vì nghĩa vụ quốc tế của cao cả.

Xúc động hành trình hồi hương 80 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về đất mẹ

VOV.VN - Trên hành trình hồi hương từ thị xã Phôn Sa Vẳn (Lào) về Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc (Nghệ An), hài cốt 80 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam luôn nhận được sự tiễn đưa đầy xúc động, như lời tri ân sâu nặng dành cho những người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống vì nghĩa vụ quốc tế của cao cả.

 

Bá Thăng/VOV.VN
Quảng Trị đón nhận 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào
VOV.VN - Hôm nay (20/5), tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo – Đen Sa Vẳn, tỉnh Quảng Trị phối hợp với hai tỉnh Sa Vẳn Na Khệt và Khăm Muồn (Lào) tổ chức lễ bàn giao, đón nhận 28 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Quân khu 5 lấy mẫu ADN 34 phần mộ liệt sĩ để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Sáng nay (18/5), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 5 phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN.

Truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Ngày 14/5, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập 584, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập tại thôn XiPa, xã Đakrông.

