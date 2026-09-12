Tiếp nhận tư liệu lưu trữ từ Pháp để trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam

Các tư liệu tiếp nhận từ Pháp gồm: bản phục dựng trang nhất Báo Cứu quốc số ra ngày 24/8/1945, số in công khai đầu tiên có in hình cờ đỏ sao vàng, trước đó là bản viết tay, lưu hành bí mật; cùng tập tư liệu, báo cáo về hoạt động của đồng chí Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập và định hướng đường lối cho Đảng Cộng sản (An Nam).

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trân trọng cảm ơn Bộ Ngoại giao Pháp và các cơ quan liên quan đã gìn giữ, bảo quản và trao lại cho Việt Nam những tư liệu quý báu có giá trị lịch sử đặc biệt. Sự kiện này càng thêm phần ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến nước Pháp (1911 - 2026). Đây là nguồn sử liệu quý, phản ánh mối liên hệ giữa lịch sử cách mạng Việt Nam với phong trào tiến bộ tại Pháp, đồng thời cho thấy vị trí đặc biệt của nước Pháp trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng khẳng định sự kiện này càng thêm phần ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến nước Pháp (1911 - 2026) - Ảnh: Anh Tuấn/VOV

Việc tiếp nhận tư liệu không chỉ góp phần bổ sung nguồn tài liệu phục vụ nghiên cứu, lưu trữ và trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn làm phong phú thêm ký ức lịch sử chung giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp. Việt Nam mong muốn các cơ quan lưu trữ, bảo tàng hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, triển khai số hóa, khai thác và phát huy giá trị các nguồn tư liệu liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Pháp.

Về phần mình, Cục trưởng Cơ quan Lưu trữ quốc gia hải ngoại Pháp Romain Joulia bày tỏ vui mừng khi được đại diện phía Pháp trao tặng Việt Nam các tư liệu có giá trị; nhấn mạnh ý nghĩa của việc bảo tồn, nghiên cứu và chia sẻ các nguồn tư liệu lịch sử, qua đó giúp công chúng và thế hệ trẻ hiểu đầy đủ hơn về những giai đoạn quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước.

Việc tiếp nhận tư liệu không chỉ góp phần bổ sung nguồn tài liệu phục vụ nghiên cứu, lưu trữ và trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn làm phong phú thêm ký ức lịch sử chung giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp - Ảnh: Anh Tuấn/VOV

Phía Pháp đánh giá cao sự quan tâm của Việt Nam, nhấn mạnh việc trao tặng tư liệu thể hiện tinh thần hợp tác và tin cậy giữa các cơ quan hai bên, sẵn sàng thúc đẩy trao đổi giữa các cơ quan lưu trữ, nghiên cứu và bảo tàng hai nước, nhất là trong công tác khai thác, số hóa và giới thiệu các tư liệu liên quan đến Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Pháp.

Lễ tiếp nhận có ý nghĩa thiết thực đối với công tác sưu tầm, bổ sung tư liệu phục vụ Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử cách mạng Việt Nam. Việc hai bên cùng gìn giữ và chia sẻ các tư liệu lịch sử góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị và nền tảng tin cậy, đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.