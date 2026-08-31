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Tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia
Thứ Hai, 11:00, 31/08/2026

Tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia

VOV.VN - Khi nói đến thu hút nhân tài, chúng ta thường nghĩ đến một câu hỏi: Làm thế nào để người giỏi về làm việc cho đất nước? Nhưng cách tiếp cận mới được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra bắt đầu từ một câu hỏi khác.

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PV/VOV1
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