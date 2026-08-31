Tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia

VOV.VN - Khi nói đến thu hút nhân tài, chúng ta thường nghĩ đến một câu hỏi: Làm thế nào để người giỏi về làm việc cho đất nước? Nhưng cách tiếp cận mới được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra bắt đầu từ một câu hỏi khác.
VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia”. Việc phát triển, thu hút nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, tập trung vào những ngành mũi nhọn có ý nghĩa quyết định đối với năng lực tự chủ và sức cạnh tranh.
VOV.VN - Trong chỉ đạo về phát triển, thu hút và trọng dụng nhân tài ngày 24/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc này phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, gắn với những ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ có ý nghĩa đối với năng lực tự chủ và sức cạnh tranh quốc gia.
VOV.VN - Khánh Hòa cần cơ chế, môi trường và chính sách phù hợp để thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là nội dung được nêu tại hội thảo do UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp Báo Lao Động tổ chức ngày 28/8, tại phường Nha Trang.