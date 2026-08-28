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Khánh Hòa thu hút nhân tài không chỉ bằng tiền

Thứ Sáu, 19:46, 28/08/2026
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VOV.VN - Khánh Hòa cần cơ chế, môi trường và chính sách phù hợp để thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là nội dung được nêu tại hội thảo do UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp Báo Lao Động tổ chức ngày 28/8, tại phường Nha Trang.

Hội thảo “Xây dựng nguồn nhân lực, chìa khóa đưa Khánh Hòa phát triển bền vững” thu hút 200 đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trên địa bàn. Hội thảo tập trung đánh giá thực trạng, dự báo nhu cầu nhân lực và đề xuất giải pháp về đào tạo, logistics, kinh tế dịch vụ, chuyển đổi số, năng lượng và công nghiệp sáng tạo.

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Hội thảo do UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp Báo Lao Động tổ chức

PGS.TS Bùi Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cho biết, tỉnh Khánh Hòa đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ với nhiều ngành nghề cần nhân lực chất lượng cao, số lượng lớn như: kinh tế biển, công nghiệp- năng lượng, du lịch.

Đặc biệt, hai dự án điện hạt nhân tại Khánh Hòa dự kiến cần khoảng 3.900 nhân lực trực tiếp, trong đó có 670 kỹ sư được đào tạo ở nước ngoài. Vì vậy, tỉnh Khánh Hòa cần chuẩn bị nhân lực đi trước tiến độ dự án. Tuy vậy, theo ông Bùi Quang Tuấn, nhân tài không chỉ thu hút bằng tiền  hay các khoản hỗ trợ vật chất mà cần xây dựng hệ sinh thái thuận lợi, từ thủ tục hành chính, chính sách nhập cảnh đến dịch vụ hỗ trợ người thân.

“Thu nhập chỉ là một khía cạnh. Còn môi trường làm việc, môi trường sống và sự kết nối của tất cả những yếu tố đó cũng rất quan trọng. Nếu không chú trọng, chúng ta chỉ mới dùng tiền để giải quyết một bài toán rất nhỏ. Khánh Hòa không phải là một tỉnh có nhiều tiền, vì vậy chúng ta phải có cách tiếp cận khác, dựa vào những lợi thế riêng của địa phương như Vân Phong, trung tâm dữ liệu, điện hạt nhân chẳng hạn. Đây là những lợi thế rất riêng mà chúng ta cần phát huy”, PGS.TS Bùi Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh.

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Hội thảo thu hút 200 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị, chuyên gia

PGS.TS Lại Quốc Đạt, Trưởng phòng Quan hệ Đối ngoại, Trường Đại học Bách khoa TPHCM nhận định, nhu cầu nhân lực kỹ thuật, công nghệ tại Khánh Hòa sẽ tăng mạnh, trong khi năng lực đào tạo tại chỗ còn hạn chế. Đồng thời đề nghị, tỉnh chuyển từ “đào tạo những gì có” sang “đào tạo những gì nền kinh tế cần”, tập trung vào kỹ thuật - công nghệ, logistics, năng lượng, kinh tế biển, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và du lịch chất lượng cao. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

“Chúng ta chỉ đào tạo những gì xã hội và nền kinh tế thực sự cần, dựa trên nguyên tắc “4 đúng”: đúng nhu cầu, đúng ngành nghề, đúng trình độ và đúng địa chỉ sử dụng. Địa chỉ sử dụng nguồn nhân lực phải phù hợp với 4 trụ cột kinh tế mà tỉnh đang định hướng phát triển. Chúng ta cần tăng cường năng lực đào tạo kỹ thuật, công nghệ và xác định đây là khâu, giải pháp đột phá, mũi nhọn trong giai đoạn sắp tới. Những lĩnh vực mà địa phương đang thiếu thì cần thu hút nguồn lực, đầu tư từ bên ngoài”, PGS.TS Lại Quốc Đạt cho biết.

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Tỉnh Khánh Hòa đang cần nguồn nhân lực phát triển kinh tế biển

Theo ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, hiện Khánh Hòa có hơn 1,56 triệu người tham gia hoạt động kinh tế; khoảng 81% đã qua đào tạo nhưng lao động có bằng cấp, chứng chỉ mới đạt 32,8%. Riêng công nghiệp và xây dựng có khoảng 375.700 lao động, song nhân lực được đào tạo chuyên sâu, đủ khả năng vận hành các dây chuyền hiện đại còn hạn chế.

Ông Nguyễn Thanh Hà cho rằng, hạ tầng có thể đầu tư trong vài năm, công nghệ có thể chuyển giao nhanh, nhưng năng lực con người cần nhiều năm để hình thành. Vì vậy, chuẩn bị nguồn nhân lực phải đi trước một bước, vừa để giữ chân người tại chỗ vừa thu hút người từ nơi khác đến. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ dành cho nhân lực, tỉnh sẽ thúc đẩy phát triển, mở rộng các cơ sở đào tạo để thu hút nguồn nhân lực trong cả nước.

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Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương sẽ tiếp tục có các chính sách thu hút nhân tài

“Những giải pháp được đề xuất tại hội thảo sẽ giúp Khánh Hòa cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách và quy định của tỉnh; qua đó khuyến khích đội ngũ nguồn nhân lực tại chỗ có động lực phấn đấu, đồng thời thu hút thêm nguồn nhân lực chất lượng cao từ các địa phương khác đến Khánh Hòa”, PCT UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà cho biết.

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Khánh Hòa hoàn thiện quy hoạch không gian đô thị mới

VOV.VN -Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn 2075 đang được hoàn thiện sau khi Bộ Xây dựng thẩm định. Đồ án định hướng đô thị đa trung tâm, 3 cực động lực, 4 hành lang và 2 phân vùng, khai thác lợi thế kinh tế biển, logistics, năng lượng và công nghiệp công nghệ cao.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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