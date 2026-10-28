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Tinh gọn bộ máy ở Hưng Yên: Giảm đầu mối, tránh chồng chéo

Thứ Tư, 06:00, 28/10/2026
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VOV.VN - Tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn. Việc sắp xếp cũng đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức vận hành, chuyển từ quản lý đơn ngành sang quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, đồng thời khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan.

Giảm đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo

Sau khi tỉnh Hưng Yên mới được thành lập và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy tiếp tục được triển khai trên cơ sở yêu cầu thực tiễn. Quá trình hợp nhất tỉnh và tổ chức lại các cơ quan cấp tỉnh đã giúp giảm đáng kể số lượng đầu mối.

Cụ thể, khối cơ quan Đảng giảm 5 cơ quan và 16 phòng trực thuộc. Khối cơ quan Nhà nước giảm 13 sở, ban, ngành; 90 tổ chức gồm các phòng, ban, chi cục và 41 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành. Việc sắp xếp cũng đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức vận hành, chuyển từ quản lý đơn ngành sang quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, đồng thời khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan.

tinh gon bo may o hung yen giam dau moi, tranh chong cheo hinh anh 1
Trụ sở UBND tỉnh Hưng Yên hiện nay

Ngày 10/4/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2026 về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, tuyển dụng và sử dụng cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan hành chính tỉnh. Đây là cơ sở để tăng cường quản lý thống nhất, gắn việc kiện toàn tổ chức với yêu cầu bố trí nhân lực và thực hiện nhiệm vụ.

Cuối tháng 9/2026, tỉnh tiếp tục tổ chức lại một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. Trong đó, ba ban quản lý dự án chuyên ngành gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2.

Tỉnh cũng thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hưng Yên trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 và Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2; thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên cơ sở hợp nhất ba đơn vị thuộc các sở: Tài chính, Công Thương và Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việc tổ chức lại các đơn vị theo lĩnh vực chuyên môn hướng tới tập trung đầu mối, phân định rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ông Trần Minh Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông cho biết, sau khi tổ chức, sắp xếp lại, chức năng và nhiệm vụ của đơn vị được phân định cụ thể hơn, hạn chế tình trạng chồng chéo. Nhờ đó, công tác triển khai nhiệm vụ thuận lợi, hiệu quả hơn, góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các công trình, dự án được giao quản lý.

Giảm 60,4% cơ sở giáo dục công lập

Giáo dục công lập là một trong những lĩnh vực có quy mô sắp xếp lớn tại Hưng Yên trong năm 2026. Đầu tháng 8/2026, các địa phương trong tỉnh triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập. Kết quả, toàn tỉnh giảm 703 cơ sở, tương đương 60,4% tổng số cơ sở giáo dục công lập trước sắp xếp.

Việc tổ chức lại theo hướng mỗi trường phụ trách một cấp học nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, tạo thuận lợi cho công tác điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, việc sáp nhập vẫn phải gắn với yêu cầu bảo đảm điều kiện học tập, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của học sinh.

Tại xã Ngự Thiên, trong tháng 8/2026, địa phương sắp xếp 10 trường công lập, gồm 4 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS và 2 trường liên cấp tiểu học – THCS, thành 3 trường độc lập theo từng cấp học, giảm 70% số trường.

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Phân hiệu 2 Trường THCS Ngự Thiên

Sau sắp xếp, các điểm trường vẫn được duy trì nhằm bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trên địa bàn, đồng thời tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường. Việc tổ chức lại theo mô hình trường đơn cấp giúp công tác quản lý, chăm sóc và giáo dục học sinh thuận lợi hơn so với trước đây, qua đó tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học. Sau sắp xếp, hoạt động giáo dục tại trường cơ bản ổn định.

Thực tế cho thấy, tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ là giảm số lượng cơ quan, đơn vị mà còn đòi hỏi nâng cao chất lượng đội ngũ, cải cách thủ tục hành chính và đổi mới phương thức quản lý. Các đơn vị sau sắp xếp cần vận hành thông suốt, phân định rõ trách nhiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực được giao.

Ông Đào Hồng Vận, Giám đốc Sở Nội vụ Hưng Yên cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị; bố trí cán bộ phù hợp vị trí việc làm, khắc phục chồng chéo, nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc tinh gọn bộ máy phải gắn với cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật công vụ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngọc Hoà/VOV.VN
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