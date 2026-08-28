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"Tình yêu đối với Việt Nam đã trở thành ngôn ngữ chung không biên giới”

Thứ Sáu, 15:30, 28/08/2026
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VOV.VN - Những bài viết “Kể câu chuyện Việt Nam” của người Việt Nam hay bạn bè quốc tế thể hiện rằng tình yêu đối với Việt Nam đã trở thành một “ngôn ngữ chung” không biên giới.

Sáng 28/8, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam” do Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt và Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, trong hơn 2 tháng phát động cuộc thi đã tiếp nhận được hơn 1.200 tác phẩm dự thi”, với đa dạng các thành phần, đối tượng tham gia gửi bài dự thi.

“Đặc biệt, xúc động hơn, thành phần tham gia cuộc thi còn vượt qua mọi khoảng cách địa lý và rào cản ngôn ngữ, tạo nên những nhịp cầu kết nối diệu kỳ, đó là những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, những người bạn quốc tế - từng gắn bó với dải đất hình chữ S, nay đã trở về quê hương như Nhật Bản, Thái Lan, Đức, Ukraine, Cuba… nhưng vẫn giữ trọn một góc tâm hồn hướng về Việt Nam”, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ.

tinh yeu doi voi viet nam da tro thanh ngon ngu chung khong bien gioi hinh anh 1
Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Cũng theo bà Bùi Thị Thơm, những bài viết ấy, dòng tâm sự ấy, thể hiện rằng tình yêu đối với Việt Nam đã trở thành một “ngôn ngữ chung” không biên giới. Dù là người Việt Nam hay bạn bè quốc tế, dù là người đang ở quê nhà hay những người con đang cách xa nửa vòng trái đất, tất cả đều tìm thấy ở Việt Nam một điểm tựa tinh thần, một nguồn cảm hứng nhân văn cao cả.

Những tình cảm chân thành, sâu nặng và thiết tha ấy chính là minh chứng sống động nhất cho sức hút từ tâm thế cởi mở, từ tấm lòng nhân hậu và nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam – những giá trị đã, đang và sẽ luôn là sợi dây bền chặt gắn kết Việt Nam với bè bạn năm châu.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, chính hơn 1.200 mảnh ghép sinh động, khắc họa một bức tranh toàn cảnh về đất nước Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; từ sự thay đổi phát triển của một miền quê, đến những số phận con người vượt lên hoàn cảnh gian khó để viết nên những câu chuyện về nghị lực phi thường.

Chia sẻ tại buổi lễ, GS.TS Phạm Hồng Tung, Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, nhấn mạnh, mỗi người Việt Nam đều có thể trở thành một “đại sứ văn hóa”, trước hết bằng việc kể cho thế hệ trẻ những câu chuyện ý nghĩa về quê hương, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; đồng thời giới thiệu với bạn bè quốc tế những giá trị, niềm tự hào và thành tựu của dân tộc. Không chỉ là những trang sử hào hùng, đó còn là những giá trị được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của các thế hệ cha ông, từ những sản vật, món ăn và nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

“Đưa những cái hay, cái đẹp của cha ông đến với bạn bè thế giới sẽ giúp quốc tế hiểu sâu hơn, đúng hơn về Việt Nam" - GS.TS Phạm Hồng Tung nhấn mạnh, đó chính là nguồn sức mạnh mềm vô giá, góp phần quan trọng vào quá trình hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.

Chia sẻ cảm xúc sau khi đoạt Giải Nhất cuộc thi, tác giả Vũ Quốc Huy (Đại tá- TS, Phó trưởng Phòng của Viện tự động hóa, Viện Khoa học Công nghệ Quân sự, Bộ Tổng Tham mưu), cho biết anh bất ngờ khi câu chuyện của mình nhận được sự đồng cảm và lan tỏa.

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Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao Giải Nhất cho tác giả Vũ Quốc Huy. 

Theo anh, câu chuyện dự thi không phải điều gì lớn lao mà bắt nguồn từ những cảm nhận, cảm xúc rất đời thường của cá nhân. Chính vì vậy, anh mong những cảm xúc ấy có thể chạm đến trái tim những người đồng cảm, để câu chuyện không chỉ nằm lại trong ký ức của những người trong cuộc mà được chia sẻ rộng rãi hơn.

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Đại diện Ban tổ chức trao Giải Chuyên đề cho các tác giả đoạt giải.

Tác giả Vũ Quốc Huy cho rằng mỗi người Việt Nam đều có thể có một câu chuyện riêng để kể, và khi câu chuyện ấy được kể bằng sự chân thành, những lát cắt nhỏ sẽ góp phần tạo nên một bức tranh lớn về con người Việt Nam.

“Tôi nghĩ rằng mỗi một câu chuyện nhỏ sẽ thành một câu chuyện lớn và câu chuyện đấy chính là một bức tranh về người Việt Nam. Mỗi câu chuyện là một lát cắt”, anh chia sẻ.

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Phim “Mưa đỏ” tại Lào: Khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần hữu nghị

VOV.VN - Việc lựa chọn trình chiếu bộ phim “Mưa Đỏ” không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật, còn tạo không gian ý nghĩa để các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng, lan tỏa truyền thống cách mạng và giáo dục lòng yêu nước sâu sắc. 

Nguyễn Trang/VOV.VN
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