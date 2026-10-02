English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổ chức lại mô hình Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phù hợp phát triển mới

Thứ Sáu, 19:26, 02/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 2/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về Đề án tổ chức lại mô hình Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lê Xuân Định cùng đại diện Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam,… trao đổi, thảo luận về nội dung Đề án tổ chức lại mô hình Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc xây dựng Đề án tổ chức lại mô hình Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam được triển khai theo Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, phát triển đất nước và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam ngày 4/9/2025.

Bộ Chính trị đánh giá phát triển năng lượng nguyên tử ở Việt Nam là vấn đề rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận toàn diện, từ thể chế, hạ tầng, công nghệ đến con người. Đây cũng là biểu hiện của quyết tâm chính trị mạnh mẽ nhằm xây dựng Việt Nam tự chủ, tự cường, nâng cao vị thế, sức mạnh quốc gia, đời sống nhân dân và phục vụ mục đích hòa bình, gắn với thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia.

to chuc lai mo hinh vien nang luong nguyen tu viet nam phu hop phat trien moi hinh anh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Vì vậy, việc hoàn thiện Đề án là nhiệm vụ rất quan trọng, cần sớm thực hiện để Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam có điều kiện thuận lợi, trở thành tổ chức khoa học và công nghệ nòng cốt của quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước về nghiên cứu, phát triển, hướng tới làm chủ công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; đồng thời hình thành đội ngũ chuyên gia, nhân lực chất lượng cao và có uy tín trong khu vực, quốc tế.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và công nghệ tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan tại cuộc họp, khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ Đề án. Trong đó, cần làm rõ các nội dung được góp ý, tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo đảm chặt chẽ, thuyết phục; làm rõ tính đặc thù của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Đề án phải đánh giá toàn diện tình hình phát triển năng lượng nguyên tử quốc gia, tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận toàn diện đối với công nghệ hạt nhân; thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ nhằm xây dựng Việt Nam tự chủ, tự cường, nâng cao vị thế, sức mạnh quốc gia, đời sống nhân dân và vì mục đích hòa bình.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện dự thảo hồ sơ Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/10 năm nay.

Vân Hồng/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

VOV.VN - Sáng nay 21/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự án Luật đất đai (sửa đổi). Phó Thủ tướng đề nghị rà soát, nghiên cứu kỹ, thống nhất phương án trong dự thảo luật, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa các vướng mắc sau khi ban hành.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

VOV.VN - Sáng nay 21/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự án Luật đất đai (sửa đổi). Phó Thủ tướng đề nghị rà soát, nghiên cứu kỹ, thống nhất phương án trong dự thảo luật, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa các vướng mắc sau khi ban hành.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Triển khai thực chất, đồng bộ Khung kiến trúc số
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Triển khai thực chất, đồng bộ Khung kiến trúc số

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai Khung kiến trúc số thực chất, đồng bộ, hiệu quả; hoàn thành xây dựng mới hoặc rà soát, cập nhật Khung kiến trúc của mình trước ngày 29/1/2027.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Triển khai thực chất, đồng bộ Khung kiến trúc số

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Triển khai thực chất, đồng bộ Khung kiến trúc số

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai Khung kiến trúc số thực chất, đồng bộ, hiệu quả; hoàn thành xây dựng mới hoặc rà soát, cập nhật Khung kiến trúc của mình trước ngày 29/1/2027.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu khẩn trương triển khai công nghệ chiến lược
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu khẩn trương triển khai công nghệ chiến lược

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện, triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược, tránh trùng lặp, phân tán nguồn lực và bảo đảm tiến độ đề ra.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu khẩn trương triển khai công nghệ chiến lược

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu khẩn trương triển khai công nghệ chiến lược

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện, triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược, tránh trùng lặp, phân tán nguồn lực và bảo đảm tiến độ đề ra.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội