Tổ chức lại mô hình Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phù hợp phát triển mới

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lê Xuân Định cùng đại diện Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam,… trao đổi, thảo luận về nội dung Đề án tổ chức lại mô hình Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc xây dựng Đề án tổ chức lại mô hình Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam được triển khai theo Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, phát triển đất nước và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam ngày 4/9/2025.

Bộ Chính trị đánh giá phát triển năng lượng nguyên tử ở Việt Nam là vấn đề rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận toàn diện, từ thể chế, hạ tầng, công nghệ đến con người. Đây cũng là biểu hiện của quyết tâm chính trị mạnh mẽ nhằm xây dựng Việt Nam tự chủ, tự cường, nâng cao vị thế, sức mạnh quốc gia, đời sống nhân dân và phục vụ mục đích hòa bình, gắn với thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Vì vậy, việc hoàn thiện Đề án là nhiệm vụ rất quan trọng, cần sớm thực hiện để Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam có điều kiện thuận lợi, trở thành tổ chức khoa học và công nghệ nòng cốt của quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước về nghiên cứu, phát triển, hướng tới làm chủ công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; đồng thời hình thành đội ngũ chuyên gia, nhân lực chất lượng cao và có uy tín trong khu vực, quốc tế.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và công nghệ tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan tại cuộc họp, khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ Đề án. Trong đó, cần làm rõ các nội dung được góp ý, tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo đảm chặt chẽ, thuyết phục; làm rõ tính đặc thù của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Đề án phải đánh giá toàn diện tình hình phát triển năng lượng nguyên tử quốc gia, tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận toàn diện đối với công nghệ hạt nhân; thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ nhằm xây dựng Việt Nam tự chủ, tự cường, nâng cao vị thế, sức mạnh quốc gia, đời sống nhân dân và vì mục đích hòa bình.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện dự thảo hồ sơ Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/10 năm nay.