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Cải chính

Bộ Tài chính có 34 đơn vị trực thuộc

Thứ Bảy, 05:09, 03/10/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị định số 376/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính. Theo đó, Bộ Tài chính có 34 đơn vị trực thuộc và một số đơn vị được tổ chức theo mô hình 2-3 cấp.

Theo Nghị định, Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực như chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư; ngân sách nhà nước; nợ công; thuế, phí, lệ phí; dự trữ quốc gia; tài sản công; hải quan; kế toán, kiểm toán; giá; chứng khoán; bảo hiểm; đấu thầu; doanh nghiệp; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh; thống kê và chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

bo tai chinh co 34 don vi truc thuoc hinh anh 1
Bộ Tài chính có 34 đơn vị trực thuộc

34 đơn vị trực thuộc Bộ Tài Chính

1. Vụ Ngân sách nhà nước.

2. Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng.

3. Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư.

4. Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp.

5. Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I).

6. Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ.

7. Vụ Quản lý quy hoạch.

8. Vụ Các định chế tài chính.

9. Vụ Chính sách thuế, phí và lệ phí.

10. Vụ Tổ chức cán bộ.

11. Vụ Pháp chế.

12. Văn phòng.

13. Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại.

14. Cục Quản lý công sản.

15. Cục Quản lý đấu thầu.

16. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

17. Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán.

18. Cục Quản lý giá.

19. Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước.

20. Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể.

21. Cục Đầu tư nước ngoài.

22. Cục Kế hoạch - Tài chính.

23. Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

24. Cục Thuế.

25. Cục Hải quan.

26. Cục Dự trữ Nhà nước.

27. Cục Thống kê.

28. Kho bạc Nhà nước.

29. Ủy ban Chúng khoán Nhà nước.

30. Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính.

31. Báo Tài chính - Đầu tư.

32. Tạp chí Kinh tế - Tài chính.

33. Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính.

34. Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo Nghị định, các tổ chức từ số 1 đến 29 là tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức từ số 30 đến 33 là đơn vị sự nghiệp công lập; Bảo hiểm xã hội Việt Nam là đơn vị đặc thù thuộc Bộ Tài chính.

Đáng chú ý, Cục Thuế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức và hoạt động theo 3 cấp gồm trung ương, cấp tỉnh và cấp cơ sở.

Cục Hải quan cũng tổ chức theo 3 cấp gồm trung ương, cấp tỉnh với 20 Hải quan khu vực và Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu.

Trong khi đó, Cục Thống kê và Kho bạc Nhà nước tổ chức theo 2 cấp. Cục Thống kê gồm cấp trung ương và cấp tỉnh; Kho bạc Nhà nước gồm cấp trung ương và 20 Kho bạc Nhà nước khu vực. Cục Dự trữ Nhà nước cũng tổ chức theo 2 cấp, gồm cấp trung ương và 15 Dự trữ Nhà nước khu vực.

Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Dự trữ Nhà nước, Cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là các Cục loại 1, có con dấu hình Quốc huy. Bảo hiểm xã hội Việt Nam được áp dụng cơ cấu tổ chức, số lượng cấp phó của người đứng đầu như Cục loại 1 và có con dấu hình Quốc huy.

Nghị định giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức, sắp xếp để Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hải quan khu vực và Dự trữ Nhà nước khu vực hoàn thành việc kiện toàn tổ chức, hoạt động trước ngày 1/1/2027.

Nghị định số 376/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đồng thời bãi bỏ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP và Nghị định số 166/2025/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

PV/VOV.VN
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