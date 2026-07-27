Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 18 đơn vị trực thuộc

Theo đó, Bộ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; báo chí; xuất bản, in, phát hành; thông tin điện tử; thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại trong phạm vi cả nước. Đồng thời, Bộ quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc các ngành, lĩnh vực được giao phụ trách. Nghị định có hiệu lực từ ngày 28/7/2026.

Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chức năng, nhiệm vụ

Ở lĩnh vực thể dục, thể thao quần chúng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tổ chức các Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới dành cho người khuyết tật được tổ chức tại Việt Nam; ban hành tiêu chí đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

Bộ cũng tổ chức, hướng dẫn xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao quần chúng; tuyên truyền các phương pháp luyện tập, bồi dưỡng chuyên môn cho lực lượng cộng tác viên cơ sở; hướng dẫn phát triển các môn thể thao dân tộc và các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống. Đồng thời, Bộ quyết định tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới dành cho người khuyết tật tại Việt Nam, các giải thể thao quần chúng cấp quốc gia; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn tổ chức hoạt động thể dục, thể thao trong nhà trường và lực lượng vũ trang.

Trong lĩnh vực du lịch, Bộ quản lý việc cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành, thẻ hướng dẫn viên du lịch và các giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động du lịch; hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành.

Bộ cũng hướng dẫn tiêu chuẩn, thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch; tổ chức thẩm định, công nhận hạng và kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú; hướng dẫn công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Bên cạnh đó, Bộ quy định về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành, hướng dẫn du lịch cũng như tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ của hướng dẫn viên.

Đối với lĩnh vực báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước đối với báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn, bản tin và đặc san. Bộ có nhiệm vụ tổ chức thông tin cho báo chí, quản lý thông tin báo chí; thực hiện đo kiểm và công bố số liệu liên quan đến hoạt động báo chí; ban hành quy chế tổ chức các hội thi, liên hoan báo chí.

Bộ đồng thời kiểm tra báo chí lưu chiểu; quản lý hệ thống lưu chiểu báo chí in quốc gia; thực hiện lưu chiểu điện tử đối với phát thanh, truyền hình và báo chí điện tử; hướng dẫn việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; thúc đẩy truyền thông chính sách trên báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng.

Theo Nghị định, Bộ có thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ hoặc thu hồi các loại giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình; cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo; đình chỉ cuộc họp báo theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Bộ hướng dẫn hoạt động của báo chí và nhà báo trên phạm vi cả nước; phối hợp quản lý hoạt động báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài và hoạt động báo chí của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; tham gia ý kiến đối với việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cơ quan báo chí.

Ở lĩnh vực quảng cáo, Bộ hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo; thẩm định sản phẩm quảng cáo; quản lý quảng cáo trên báo chí, môi trường mạng và xuất bản phẩm; tiếp nhận thông báo và phối hợp xử lý các hoạt động quảng cáo trên mạng vi phạm pháp luật.

Đối với nghệ thuật biểu diễn, Bộ quy định việc tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp; quyết định chấp thuận hoặc dừng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan; tiếp nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích thương mại; hướng dẫn bảo tồn, quảng bá nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam.

Trong lĩnh vực xuất bản, Bộ thực hiện cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ hoặc thu hồi các loại giấy phép về xuất bản, in và phát hành; quản lý đăng ký xuất bản, hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm; tổ chức thẩm định, kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu; tổ chức đưa xuất bản phẩm đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn; quản lý việc phát hành xuất bản phẩm ra nước ngoài theo quy định.

Cơ cấu tổ chức

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 18 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, gồm các vụ, cục và Văn phòng Bộ. Trong đó có các đơn vị như Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Báo chí, Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, Cục Di sản văn hóa, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Xuất bản và Thư viện, Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số, Cục Hợp tác quốc tế.

Ngoài ra, Bộ có 4 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước gồm Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Báo Văn hóa, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật và Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

Nghị định cũng quy định các đơn vị được thành lập theo Nghị định số 43/2025/NĐ-CP như Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Cục Bản quyền tác giả, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại cùng Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với các đơn vị mới.