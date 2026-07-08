Cà Mau chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

​Hiện nay, toàn tỉnh Cà Mau có 1.238 cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, chiếm 3,76% tổng số nhân sự toàn tỉnh.

Trong đội ngũ này, có 85 nhân sự giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, bao gồm 3 cán bộ cấp sở, ban, ngành; 77 cán bộ cấp phòng và tương đương; cùng 5 cán bộ đảm nhiệm vị trí chủ tịch, phó chủ tịch UBND hoặc HĐND cấp xã.

Bà Trần Thị Hoa Ry - cán bộ người dân tộc Khmer (áo trắng, giữa) là cán bộ trưởng thành từ tỉnh Bạc Liêu cũ, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội về thăm, tặng quà nguyên cán bộ, đồng bào Khmer ở Cà Mau

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tỷ lệ này còn khiêm tốn và chất lượng chưa đồng đều do nguồn cán bộ tại chỗ một số nơi trước đây còn hạn chế, song tỉnh Cà Mau xác định, cần thực hiện sự thay đổi bằng công tác quy hoạch và tạo nguồn đào tạo bồi dưỡng cán bộ người dân tộc từ cơ sở.

​Theo kế hoạch hành động mới, Cà Mau đặt mục tiêu bảo đảm 100% cán bộ thuộc diện quy hoạch được đào tạo, bồi dưỡng theo đúng tiêu chuẩn chức danh.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị sẽ chủ động tạo điều kiện để có ít nhất 15% cán bộ người dân tộc thiểu số được tham gia các khóa học nâng cao năng lực.

Tỉnh kỳ vọng đến năm 2030, toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, quản lý là người dân tộc thiểu số sẽ đáp ứng hoàn hảo các tiêu chuẩn về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, đồng thời được bồi dưỡng chuyên sâu về chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Đặc biệt, Cà Mau cũng hướng tới mục tiêu chuẩn hóa học vị, phấn đấu 100% cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có tối thiểu 10% đạt trình độ thạc sĩ, sẵn sàng đưa lực lượng này thành nhân tố nòng cốt thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương trong kỷ nguyên số.