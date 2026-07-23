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Saint Petersburg đầu tư chỉnh trang Quảng trường Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 05:49, 23/07/2026
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VOV.VN - Chính quyền thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga sẽ triển khai dự án cải tạo Quảng trường Hồ Chí Minh, nơi đặt tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo thông tin trên hệ thống đấu thầu công của Nga, dự án chỉnh trang Quảng trường Hồ Chí Minh có tổng kinh phí hơn 8,7 triệu rúp (khoảng 3 tỷ đồng) với ngân sách của thành phố Saint Petersburg. Nhà thầu sẽ được lựa chọn thông qua đấu thầu vào ngày 13/8/2026, với mục tiêu hoàn thành công trình trước ngày 15/10/2026.

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Tượng đài Hồ Chí Minh tại khu vực quảng trường. Nguồn : gov.spb.ru

Dự án tập trung chỉnh trang khu vực quảng trường và không gian xung quanh tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số 15 đại lộ Prosveshcheniya, góp phần cải thiện cảnh quan tại địa điểm này.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành tại đây vào năm 2023. Tháng 7/2025, khu vực giao giữa phố Hồ Chí Minh và đại lộ Prosveshcheniya chính thức được đặt tên là Quảng trường Hồ Chí Minh. Lễ công bố tên quảng trường có sự tham dự của bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại thành phố Saint Petersburg hiện có một số địa danh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có phố Hồ Chí Minh được đặt tên từ ngày 16/10/1978. Trên tuyến phố này cũng có điểm dừng giao thông công cộng mang tên Người.

Saint Petersburg là địa điểm gắn với dấu mốc lịch sử trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 30/6/1923, Người lần đầu đặt chân đến thành phố Petrograd (nay là Saint Petersburg). Hiện nay, Saint Petersburg là thành phố kết nghĩa với Thành phố Hồ Chí Minh và duy trì hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch và giáo dục.

Hương Trà/VOV-Moscow
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