English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet đến chào từ biệt

Thứ Sáu, 21:37, 04/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (4/9), tại Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Olivier Brochet đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác, ghi nhận những đóng góp tâm huyết, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả của Đại sứ và Đại sứ quán Pháp trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Pháp trong ba năm qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm kỳ của Đại sứ diễn ra trong giai đoạn đặc biệt quan trọng, với nhiều hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao, nổi bật là dấu mốc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep Dai su phap olivier brochet den chao tu biet hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Pháp Olivier Brochet

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp, Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong Liên minh châu Âu; nhấn mạnh quan hệ hai nước hiện có nền tảng chính trị thuận lợi, mức độ tin cậy cao và hợp tác ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Việc thông qua Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028 là bước triển khai quan trọng nhằm cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới, tạo thêm động lực cho hợp tác song phương trong thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng giữ vai trò quan trọng, với nhiều dự án mới trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu như hàng không - vũ trụ, năng lượng, giao thông, đường sắt. Các lĩnh vực truyền thống như văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, tư pháp và hợp tác địa phương tiếp tục phát triển tích cực; khoa học - công nghệ ngày càng trở thành hướng hợp tác mới có ý nghĩa chiến lược.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep Dai su phap olivier brochet den chao tu biet hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Olivier Brochet

Về phương hướng thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có; chủ động mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước. Hai bên cần ưu tiên thúc đẩy hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, quốc phòng - an ninh, kết nối doanh nghiệp và địa phương, giáo dục - đào tạo, đào tạo tiếng Pháp, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Pháp hoạt động lâu dài, hiệu quả tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Pháp khuyến khích doanh nghiệp tăng cường đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam; thúc đẩy sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), góp phần tạo thuận lợi hơn cho hợp tác đầu tư giữa hai nước.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep Dai su phap olivier brochet den chao tu biet hinh anh 3
Toàn cảnh buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Olivier Brochet

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ Olivier Brochet, trên cương vị mới tiếp tục đóng góp vào công tác tham mưu, thúc đẩy trao đổi giữa các cơ quan ngoại giao hai nước, mở rộng hợp tác đào tạo, giáo dục, nhất là tiếng Pháp, đào tạo cán bộ, kết nối doanh nghiệp, địa phương và giao lưu nhân dân, qua đó góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng đi vào chiều sâu.

Đại sứ Olivier Brochet bày tỏ xúc động được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp; cảm ơn sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành cho quan hệ Việt Nam - Pháp cũng như đối với cá nhân Đại sứ trong thời gian công tác tại Việt Nam. Đại sứ cho biết rất vinh dự và tự hào khi đảm nhiệm cương vị Đại sứ Pháp tại Việt Nam trong giai đoạn quan hệ hai nước có nhiều dấu mốc quan trọng, đặc biệt kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2024 đã đạt được nhiều kết quả phát triển rất tích cực.

Chia sẻ những tình cảm và ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam, Đại sứ đánh giá cao những thành tựu phát triển cũng như vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam; khẳng định Pháp mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đại sứ bày tỏ vui mừng đã đóng góp vào quá trình nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Pháp trên các lĩnh vực hợp tác chiến lược, thiết thực trong thời gian tới.

ava_5.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng Quân đội

VOV.VN - Chiều 4/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, chủ trì buổi Lễ trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Việt Cường/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Việt Nam đã chuyển mình ngoạn mục sau 40 năm Đổi mới
Việt Nam đã chuyển mình ngoạn mục sau 40 năm Đổi mới

VOV.VN - Hôm nay (4/9), Trường Đại học Quốc gia Australia tổ chức Hội thảo Cập nhật Việt Nam 2026 với nội dung chính là nhìn lại 40 năm Đổi mới ở Việt Nam. Hội thảo mời nhiều chuyên gia nghiên cứu Việt Nam tại Australia, Nhật Bản và Việt Nam đến chia sẻ về thành tựu, bài học và kinh nghiệm rút ra sau 40 năm Đổi mới.

Việt Nam đã chuyển mình ngoạn mục sau 40 năm Đổi mới

Việt Nam đã chuyển mình ngoạn mục sau 40 năm Đổi mới

VOV.VN - Hôm nay (4/9), Trường Đại học Quốc gia Australia tổ chức Hội thảo Cập nhật Việt Nam 2026 với nội dung chính là nhìn lại 40 năm Đổi mới ở Việt Nam. Hội thảo mời nhiều chuyên gia nghiên cứu Việt Nam tại Australia, Nhật Bản và Việt Nam đến chia sẻ về thành tựu, bài học và kinh nghiệm rút ra sau 40 năm Đổi mới.

Phó Thủ tướng: Quyết liệt kiểm soát giá trong những tháng cuối năm
Phó Thủ tướng: Quyết liệt kiểm soát giá trong những tháng cuối năm

VOV.VN - Tăng cường kiểm soát giá cả, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá là chỉ đạo trọng tâm của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, tại cuộc họp diễn ra chiều nay (4/9).

Phó Thủ tướng: Quyết liệt kiểm soát giá trong những tháng cuối năm

Phó Thủ tướng: Quyết liệt kiểm soát giá trong những tháng cuối năm

VOV.VN - Tăng cường kiểm soát giá cả, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá là chỉ đạo trọng tâm của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, tại cuộc họp diễn ra chiều nay (4/9).

Lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn giai đoạn 2026-2030
Lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn giai đoạn 2026-2030

VOV.VN - Kết luận số 91 nêu rõ: Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 để chỉ đạo, điều phối thống nhất việc tổ chức các sự kiện quan trọng; kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh.

Lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn giai đoạn 2026-2030

Lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn giai đoạn 2026-2030

VOV.VN - Kết luận số 91 nêu rõ: Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 để chỉ đạo, điều phối thống nhất việc tổ chức các sự kiện quan trọng; kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội