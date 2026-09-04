Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet đến chào từ biệt

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Olivier Brochet đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác, ghi nhận những đóng góp tâm huyết, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả của Đại sứ và Đại sứ quán Pháp trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Pháp trong ba năm qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm kỳ của Đại sứ diễn ra trong giai đoạn đặc biệt quan trọng, với nhiều hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao, nổi bật là dấu mốc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Pháp Olivier Brochet

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp, Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong Liên minh châu Âu; nhấn mạnh quan hệ hai nước hiện có nền tảng chính trị thuận lợi, mức độ tin cậy cao và hợp tác ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Việc thông qua Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028 là bước triển khai quan trọng nhằm cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới, tạo thêm động lực cho hợp tác song phương trong thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng giữ vai trò quan trọng, với nhiều dự án mới trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu như hàng không - vũ trụ, năng lượng, giao thông, đường sắt. Các lĩnh vực truyền thống như văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, tư pháp và hợp tác địa phương tiếp tục phát triển tích cực; khoa học - công nghệ ngày càng trở thành hướng hợp tác mới có ý nghĩa chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Olivier Brochet

Về phương hướng thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có; chủ động mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước. Hai bên cần ưu tiên thúc đẩy hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, quốc phòng - an ninh, kết nối doanh nghiệp và địa phương, giáo dục - đào tạo, đào tạo tiếng Pháp, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Pháp hoạt động lâu dài, hiệu quả tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Pháp khuyến khích doanh nghiệp tăng cường đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam; thúc đẩy sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), góp phần tạo thuận lợi hơn cho hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Toàn cảnh buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Olivier Brochet

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ Olivier Brochet, trên cương vị mới tiếp tục đóng góp vào công tác tham mưu, thúc đẩy trao đổi giữa các cơ quan ngoại giao hai nước, mở rộng hợp tác đào tạo, giáo dục, nhất là tiếng Pháp, đào tạo cán bộ, kết nối doanh nghiệp, địa phương và giao lưu nhân dân, qua đó góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng đi vào chiều sâu.

Đại sứ Olivier Brochet bày tỏ xúc động được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp; cảm ơn sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành cho quan hệ Việt Nam - Pháp cũng như đối với cá nhân Đại sứ trong thời gian công tác tại Việt Nam. Đại sứ cho biết rất vinh dự và tự hào khi đảm nhiệm cương vị Đại sứ Pháp tại Việt Nam trong giai đoạn quan hệ hai nước có nhiều dấu mốc quan trọng, đặc biệt kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2024 đã đạt được nhiều kết quả phát triển rất tích cực.

Chia sẻ những tình cảm và ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam, Đại sứ đánh giá cao những thành tựu phát triển cũng như vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam; khẳng định Pháp mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đại sứ bày tỏ vui mừng đã đóng góp vào quá trình nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Pháp trên các lĩnh vực hợp tác chiến lược, thiết thực trong thời gian tới.