Tổng Bí thư khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Việt Nam với Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Thượng tướng Álvaro López Miera trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng tại Quảng Trị; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước và quân đội hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại ấn tượng và những kỷ niệm sâu sắc trong chuyến thăm gần đây nhất tới Cuba; khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp chính nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba; Tổng Bí thư khẳng định câu nói bất hủ của Tổng Tư lệnh Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” sẽ còn mãi trong ký ức và suy nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba đã đạt được thời gian qua; chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đương đầu và tin tưởng nhân dân Cuba sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức; thể hiện sự khâm phục ý chí, tinh thần cách mạng, kiên cường của nhân dân Cuba; khẳng định Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình trong điều kiện và khả năng của Việt Nam để giúp Cuba theo tinh thần “Vì Cuba, Việt Nam sẽ nỗ lực cao nhất trong khả năng của mình để giúp Cuba vượt qua những khó khăn, thách thức tạm thời, trước mắt”.

Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò quan trọng và những kết quả trong hợp tác quốc phòng giữa giữa hai nước; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác thiết thực, hiệu quả, phù hợp với lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết tới đồng chí Raul Castro, đồng chí Miguel Díaz-Canel, các đồng chí lãnh đạo Cuba và bày tỏ mong đón các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cuba thăm lại Việt Nam.

Thượng tướng Álvaro López Miera trân trọng chuyển lời chào, lời hỏi thăm thân tình của đồng chí Miguel Díaz-Canel, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba và các đồng chí lãnh đạo Cuba tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba bày tỏ vui mừng được sang thăm lại Việt Nam, chứng kiến những thành tựu to lớn và kết quả quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, nhất là kiểm soát thành công dịch Covid-19, triển khai hiệu quả các trọng tâm, chương trình phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Álvaro López Miera thông tin về tình hình Cuba, về sự ủng hộ của nhân dân Cuba đối với Đảng, Cách mạng thể hiện qua kết quả của các cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, Quốc hội, Lãnh đạo Nhà nước và chính quyền địa phương. Đồng chí chia sẻ về những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, nhân dân và các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng Cộng sản Cuba, về những nỗ lực nhằm vượt qua khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của bao vây, cấm vận và những sự cố, thiên tai gần đây; bày tỏ cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội Việt Nam cũng như sự ủng hộ của Việt Nam trong phản đối cấm vận chống Cuba; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Cu-ba hết sức coi trọng, củng cố và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro, Raul Castro gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân, Quân đội hai nước trân trọng và dày công vun đắp.

Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước thời gian qua, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam để triển khai thực hiện tốt các nội dung hợp tác song phương, góp phần tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước./.