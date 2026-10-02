TP Hải Phòng tăng trưởng GRDP quý III/2026 ước đạt 13,09%

Theo các báo cáo tại hội nghị, kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng quý III và 9 tháng năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý III ước tăng 13,09%, góp phần nâng mức tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026 ước đạt 12,08%, đứng thứ 3 toàn quốc và cao nhất so với cùng kỳ trong 6 năm trở lại đây. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý III ước tăng 15,98%; tính chung 9 tháng ước tăng 15,23%.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đến hết ngày 30/9, thành phố giải ngân 30.780 tỷ đồng vốn đầu tư công, bằng 83,37% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 162.173 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt trên 3,6 tỷ USD, bằng 93,3% kế hoạch năm. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Những kết quả này gắn với chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện sau gần 3 tháng triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân từ 13%/năm trở lên.

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng.

Theo ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng, Nghị quyết số 11 đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo bước ngoặt quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo và điều hành của thành phố.

"Sau 3 tháng triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã được đổi mới theo hướng sâu sát, toàn diện, quyết liệt và thực chất hơn; đi thẳng vào từng vấn đề, từng dự án, từng điểm nghẽn. Việc chuyển từ chỉ đạo chung sang chỉ đạo theo tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm cụ thể, từ nhận diện khó khăn sang tập trung xử lý dứt điểm, đo bằng hiệu quả và kết quả thực hiện tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện, nhất là trong tháo gỡ kịp thời vướng mắc và thúc đẩy các nhiệm vụ trọng tâm", ông Lê Anh Quân khẳng định.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng ghi nhận nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố trong 9 tháng qua. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 13% trở lên, quý IV thành phố phải đạt mức tăng trưởng tối thiểu 15,5%. Trong khi thời gian còn lại không nhiều, khối lượng công việc lớn, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương kiên định mục tiêu đã đề ra, tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm tiến độ, không tùy tiện cắt giảm hoặc bỏ nhiệm vụ đã giao.

"Với thành phố Hải Phòng, trong bối cảnh hiện nay, cần tiếp tục thực hiện phương châm hành động: "Chỉ bàn làm không bàn lùi"; "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ" và "việc hôm nay, không để ngày mai". Lãnh đạo càng cao thì càng phải mẫu mực trong tổ chức thực hiện, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, quyết tâm không để khâu thực thi trở thành điểm nghẽn, nút thắt, cản trở sự phát triển; quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2026 và trọng tâm là mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt từ 13% trở lên", ông Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các ban, ngành thành phố tiếp tục áp dụng cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục cho các dự án trọng điểm.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các địa phương tập trung thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; rà soát từng dự án, xác định rõ vướng mắc, trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Đối với lĩnh vực công nghiệp, cần thường xuyên tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trọng điểm, đẩy nhanh thủ tục đưa dự án mới vào sản xuất; hoàn thiện Đề án phát triển mô hình cụm công nghiệp sinh thái trong tháng 10, Đề án khôi phục và phát triển ngành đóng tàu trong quý IV; sớm ban hành cơ chế, chính sách để Khu thương mại tự do hoạt động hiệu quả trong năm 2026.

Ông Lê Ngọc Châu cũng yêu cầu tiếp tục áp dụng cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục cho các dự án trọng điểm. Từ ngày 15/10, các sở, ngành phải cắt giảm thêm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tính trên thời hạn đã được các bộ, ngành rút ngắn 50%; bảo đảm 100% hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, công khai tiến độ xử lý trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.