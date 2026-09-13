Hải Phòng tăng tốc đưa các dự án công nghiệp vào sản xuất

Theo UBND thành phố Hải Phòng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2026 của Thành phố ước tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Tính chung, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng 15,22%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực với mức tăng 15,66%.

8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố Hải Phòng ước tăng 15,22%.

Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của thành phố Hải Phòng. 8 tháng năm 2026, Hải Phòng thu hút gần 3,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (gấp 1,75 lần cùng kỳ năm trước). Thành phố đã thành lập 5 khu công nghiệp, khởi công 8 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.000 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 33.500 tỷ đồng. Hiện 16 dự án hạ tầng khu công nghiệp đang được triển khai, tạo thêm dư địa thu hút các dự án sản xuất trong thời gian tới. Đáng chú ý, đến hết năm nay, thành phố Hải Phòng dự kiến có thêm hàng chục dự án công nghiệp đưa vào hoạt động, tạo thêm khoảng 7.200 tỷ đồng giá trị sản xuất công nghiệp.

Lãnh đạo TP Hải Phòng kiểm tra, đôn đốc tiến độ các khu, cụm công nghiệp.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng cho biết, mục tiêu tăng trưởng công nghiệp những tháng cuối năm được đánh giá còn nhiều thách thức. Một số doanh nghiệp sản xuất lớn có dấu hiệu chững lại. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm các dự án mới hoàn thành và đi vào sản xuất đúng kế hoạch, tạo thêm sản lượng cho nền kinh tế.

Với mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 13% trở lên, việc rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và đưa các nhà máy vào hoạt động được Hải Phòng xác định là một trong những giải pháp quan trọng để tạo thêm năng lực sản xuất, duy trì đà tăng trưởng công nghiệp trong những tháng cuối năm.

Truy nã đối tượng gây rối tại công trường khu công nghiệp ở Hải Phòng VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố (TP) Hải Phòng vừa phát thông báo truy nã Lưu Văn Minh, đối tượng bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ việc xảy ra tại công trường Công ty TNHH LG Display.



