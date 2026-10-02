Khánh Hòa: 25/40 dự án đạt mục tiêu giải phóng mặt bằng

Trong 40 dự án tại tỉnh Khánh Hòa được theo dõi, có 21 dự án hoàn thành hoặc vượt mục tiêu, 4 dự án gần hoàn thành; 12 dự án chưa đạt mục tiêu và 2 dự án chưa có kết quả. Riêng các khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao được theo dõi riêng.

Đáng chú ý, một số dự án tạo chuyển biến mạnh trong thời gian ngắn. Trong đó, dự án đường giao thông liên vùng Diên Khánh, đoạn qua phường Bắc Nha Trang và Dự án nâng cấp tỉnh lộ ĐT651G qua khu vực Ninh Hòa, đều đã xong giải phóng mặt bằng; ĐT651G đoạn qua Vạn Ninh và ĐT.652B đều tăng mức giải phóng mặt bằng hơn 76%. Ở lĩnh vực công nghiệp, khu công nghiệp Ninh Diêm 1 chuyển biến rõ ở khâu kiểm kê, lập phương án; khu công nghiệp Cà Ná giai đoạn 1 đạt khoảng 78% ở bước lập phương án.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đôn đốc, một số dự án đã có chuyển biến mạnh trong giải phóng mặt bằng.

Về các tồn tại, vướng mắc, nhiều nhất vẫn là Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Khu công nghiệp Ninh Xuân1-2 và Cụm công nghiệp Phước Minh 3.

Các vướng mắc chủ yếu tập trung ở hồ sơ, mốc giới, xác minh nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và vận động người dân.

Thi công đường ven biển đoạn qua xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng yêu cầu tiếp tục duy trì tinh thần khẩn trương, nhưng phải chuyển sang cách làm cụ thể theo từng dự án, từng hồ sơ và từng phần việc. Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo những dự án quan trọng, trường hợp phức tạp và khâu đang chậm. Trong 7 ngày sau hội nghị, chủ đầu tư, địa phương và đơn vị giải phóng mặt bằng phải rà soát lại từng dự án, xác định rõ phần việc còn lại, đơn vị chịu trách nhiệm và tiến độ hằng tuần. Cùng với đẩy nhanh tháo gỡ ách tắc, các địa phương, đơn vị phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng đề nghị các địa phương, đơn vị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

“Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phải đảm bảo các điều kiện theo trách nhiệm của mình, nhất là hồ sơ và kinh phí. Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ động điều phối nhân lực, giải quyết chính sách kịp thời, có căn cứ; vận động người dân phải đi cùng với việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Nhà nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phân loại, kiến nghị những nội dung đã có quy định cụ thể; nội dung cần tỉnh quyết định phải làm rõ phương án, thẩm quyền và thời hạn”- ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.