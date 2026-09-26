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TP.HCM hỗ trợ xuất khẩu, góp phần tăng trưởng hai con số

Thứ Bảy, 16:52, 26/09/2026
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VOV.VN - Tính đến hết tháng 8/2026, xuất khẩu của TP.HCM chỉ tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi bình quân của cả nước tăng 22,4%. Xuất khẩu vẫn luôn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng góp phần vào tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Chi phí sản xuất tăng 20% 

Bình quân mỗi năm, Công ty Việt Thắng Jean xuất khẩu 40- 50 triệu sản phẩm dệt may, chủ yếu sang Mỹ và Châu Âu. Tuy nhiên, đến hết tháng 8 năm nay, doanh nghiệp này mới xuất khẩu  được 14-15 triệu sản phẩm.

Theo ông Phạm Văn Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Thắng Jean, nguyên nhân là do rất hiếm đơn hàng lớn sản xuất theo mùa như trước, thay vào đó là các đơn hàng nhỏ hoặc đơn lớn nhưng khách hàng yêu cầu sản xuất từ từ, vừa sản xuất vừa cập nhật màu sắc, kích cỡ theo nhu cầu thị trường. Vì vậy, doanh nghiệp buộc phải chia nhỏ quy mô sản xuất, dẫn đến tăng chi phí đầu vào. Thêm vào đó, giá nguyên vật liệu, chi phí nhân công, logistics … đều tăng nên tổng cộng chi phí sản xuất tăng hơn 20%, trong khi giá bán không tăng.

Trước khó khăn này, doanh nghiệp đang đàm phán để giao hàng tại cảng Việt Nam, không giao tại cảng nhập khẩu, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu.

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Ông Phạm Văn Việt - Tổng giám đốc Công ty Việt Thắng Jean   (Ảnh: Hà Chương)

Ông Phạm Văn Việt chia sẻ: “Về ngắn hạn, nếu đơn hàng nào dự báo tốt thì doanh nghiệp sẽ ghép các đợt xuất lại sản xuất một lần để tăng năng suất, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh. Hiện nay, nhiều khách hàng truyền thống cũng hỗ trợ mình, kết hợp cùng giải quyết các đơn hàng trong giai đoạn khó khăn này. Về lâu dài thì doanh nghiệp sẽ cải tiến, hoàn chỉnh các công đoạn mà vẫn đang sử dụng được để tăng năng suất, giảm chi phí và giá tranh cạnh tranh”.

Các ngành như chế biến gỗ, giày da… cũng gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu, sức mua giảm, đơn hàng giảm, chi phí logistics và giá nguyên liệu tăng cao. Những rào cản kỹ thuật thế hệ mới khiến doanh nghiệp khó tiếp cận thị trường và tận dụng ưu đãi thuế quan của các hiệp định thương mại tự do (FTA).

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Sức mua sản phẩm dệt may ở nhiều thị trường giảm. Các ngành như chế biến gỗ, giày da… cũng gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu

Bên cạnh đó, dịp cuối năm là thời điểm tăng tốc xuất khẩu của doanh nghiệp, cần thêm vốn nhưng khó tiếp cận vốn vay, khách hàng thường kéo dài thời gian thanh toán và hàng tồn kho.

Ông Phạm Văn Xô, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Xuất khẩu TP.HCM kiến nghị: “Nhà nước nên có chính sách cho doanh nghiệp cần vốn sản xuất xuất khẩu được hưởng lãi suất ưu đãi. Doanh nghiệp muốn trong bối cảnh khó khăn như hiện nay thì thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng vẫn giữ nguyên ưu đãi để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, bớt lo lắng”.

8 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu của TP.HCM đạt 65,83 tỷ USD với các thị trường lớn là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Ngành dệt may, chế biến gỗ, giày da…vẫn là những ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhưng tăng trưởng thấp. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng dệt may của Thành phố chiếm 34% của cả nước, nhưng 8 tháng qua cả nước chỉ được 26,9 tỷ USD/49-50 tỷ USD mục tiêu cả năm và chỉ tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đa dạng hoạt động xúc tiến thương mại

Để hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) sẽ đổi mới phương thức và đa dạng hoạt động xúc tiến thương mại. Trong đó, Trung tâm chú trọng kết nối giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài (nhà phân phối, nhà nhập khẩu, sàn thương mại điện tử xuyên biên giới). Đồng thời, Trung tâm cũng tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại qua nền tảng số, trên môi trường trực tuyến.

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TP.HCM đa dạng phương thức xúc tiến thương mại.

Sở Công Thương TP.HCM sẽ tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp  nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất xanh và thực hiện đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu của các hiệp định thương mại tự do (FTA) nhằm tận dụng tốt những ưu đãi của các hiệp định này.

Ông Lê Văn Danh - Phó Giám đốc sở Công Thương thành phố cho biết, tháng 10/2026, Sở sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại và kết nối thông qua hoạt động Hội chợ Hàng Việt Nam xuất khẩu tiêu biểu năm 2026 tại TP.HCM. Hoạt động này sẽ thu hút hàng trăm nhà mua hàng và hệ thống phân phối đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia…

“Chúng tôi cố gắng kết nối các doanh nghiệp sản xuất với doanh nghiệp thu mua quốc tế, tăng lượng hàng hóa sản xuất, mua bán trên thị trường quốc tế. Đặc biệt sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức Hội chợ Hàng Việt Nam xuất khẩu tiêu biểu năm 2026 và kết nối khoảng 500 nhà mua quốc tế để giao thương” - ông Lê Văn Danh chia sẻ.

Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu nhiều khó khăn, doanh nghiệp đang linh hoạt và thích ứng với những thách thức mới của thị trường. Sự hỗ trợ của cơ quan chức năng sẽ giúp doanh nghiệp có thêm đơn hàng, thị trường xuất khẩu cuối năm.

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
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