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Đắk Lắk cần tăng trưởng 13,6% quý IV để đạt mục tiêu 2 con số năm 2026

Thứ Năm, 20:48, 01/10/2026
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VOV.VN - Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, kinh tế Đắk Lắk cần tăng trưởng khoảng 13,6% trong quý IV. Giải pháp thực hiện mục tiêu này được tập trung thảo luận tại Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 và quý III năm 2026, diễn ra hôm nay (1/10).

Tính trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (GRDP) tăng 8,22%, thu ngân sách nhà nước hơn 12.600 tỷ đồng. Địa phương cũng đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 260/396 dự án chậm tiến độ; giải ngân vốn đầu tư công khoảng 4.600 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch.

Theo tính toán, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, tỉnh Đắk Lắk phải tăng khoảng 13,6% trong quý IV. Thu ngân sách 3 tháng cuối năm cần đạt trên 7.200 tỷ đồng, để đưa tổng thu ngân sách cả năm đạt mục tiêu trên 19.800 tỷ đồng.

Dak lak can tang truong 13,6 quy iv de dat muc tieu 2 con so nam 2026 hinh anh 1
Theo tính toán, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, tỉnh Đắk Lắk phải tăng khoảng 13,6% trong quý IV năm nay.

Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đề nghị tăng cường kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, đồng thời xử lý sớm những dự án có nguy cơ chậm tiến độ.

 “Phải tiếp tục theo dõi các dự án có nguồn lực lớn theo nguyên tắc ‘6 rõ’. Các dự án có nguy cơ không đạt, phải xác định ngay trong tháng 10 để xử lý hoặc chuyển sang nguồn thay thế, không được chuyển qua tháng 11 và tháng 12. Đối với các chủ đầu tư, đặc biệt là 9 Ban quản lý dự án, chiếm trên 80% khối lượng giải ngân đầu tư công, phải thực hiện nghiêm Kế hoạch 411 mới điều chỉnh trên cơ sở đăng kí của các Ban quản lý", ông Cao Đình Huy nêu ý kiến.

Dak lak can tang truong 13,6 quy iv de dat muc tieu 2 con so nam 2026 hinh anh 2
Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đề nghị tăng cường kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công và giải ngân; điều chuyển vốn đối với dự án không còn khả năng thực hiện. Các sở, ngành, địa phương phải xác định nguồn lực bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu, tăng thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ đất đai; đồng thời nâng hiệu quả vận hành chính quyền hai cấp, bảo đảm an sinh xã hội và chủ động phòng chống thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu từng nhiệm vụ phải rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả; xử lý ngay những nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án đối với vấn đề vượt thẩm quyền.

Dak lak can tang truong 13,6 quy iv de dat muc tieu 2 con so nam 2026 hinh anh 3
Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công và giải ngân.

“Từng sở, ngành, địa phương phải chuyển mạnh theo dõi tiến độ sang tạo ra kết quả, sản phẩm cụ thể. Nhiệm vụ nào chậm, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời hạn hoàn thành trong quý IV. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động xử lý, nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất rõ phương án xử lý. Đề nghị các đồng chí tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 và tạo nền tảng triển khai các nhiệm vụ năm 2027”, ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

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Đắk Lắk tăng trưởng 9 tháng 8,22%, áp lực quý IV lớn

VOV.VN - GRDP 9 tháng của Đắk Lắk đạt 8,22%, thấp hơn kịch bản đề ra. Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay, Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy các nguồn lực đã thu hút sớm đi vào sản xuất, kinh doanh.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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