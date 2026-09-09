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Cải chính

TP.HCM đề xuất cấp xã có bình quân không quá 3 Phó Chủ tịch UBND

Thứ Tư, 11:44, 09/09/2026
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VOV.VN - TP.HCM đề xuất giảm số Ủy viên UBND TP.HCM từ 18 xuống không quá 8 người. Thành phố cũng đề xuất mỗi đơn vị hành chính cấp xã có bình quân không quá 3 Phó Chủ tịch UBND.

Giảm số lượng Ủy viên UBND TP.HCM

TP.HCM đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định số lượng, cơ cấu Ủy viên UBND TP.HCM và khung số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã. Thời gian lấy ý kiến từ 9/9 đến 18/9.

Theo dự thảo, UBND TP.HCM đề xuất giảm số lượng Ủy viên UBND Thành phố từ 18 xuống không quá 8 người.

Các Ủy viên UBND Thành phố gồm người đứng đầu cơ quan tham mưu về Văn phòng, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM và Giám đốc Công an TP.HCM.

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Một phiên họp của UBND TP.HCM 

Theo UBND TP.HCM, các lĩnh vực Văn phòng, Tài chính, Nội vụ và Tư pháp tham gia xuyên suốt hoạt động chỉ đạo, điều hành; bảo đảm nguồn lực, tổ chức bộ máy và cơ sở pháp lý cho các quyết định của UBND Thành phố.

Trong khi đó, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường có vai trò trực tiếp đối với động lực tăng trưởng mới, nhất là phát triển hạ tầng, đô thị, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm.

Trong giai đoạn hiện nay, TP.HCM triển khai Luật Phát triển đô thị với nhiều cơ chế, chính sách và nhiệm vụ mới như: Phát triển khu kinh tế đặc biệt, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, logistics. Vì vậy, khối lượng công việc liên quan đến tài chính, xây dựng, đất đai và môi trường dự kiến ngày càng lớn.

Đây cũng là những lĩnh vực gắn với các động lực phát triển chủ yếu của Thành phố như huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, khai thác hiệu quả đất đai, cải cách thể chế, bảo đảm môi trường đầu tư, an ninh và an toàn.

Trường hợp cần xin ý kiến theo ngành, lĩnh vực, UBND Thành phố sẽ ban hành quy chế hoạt động và lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan.

Cấp xã bình quân không quá 3 Phó Chủ tịch UBND

Theo UBND TP.HCM, Thành phố là đô thị đặc biệt, có khối lượng công việc lớn và hoạt động quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực phức tạp. TP.HCM cũng đang đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

tp.hcm de xuat cap xa co binh quan khong qua 3 pho chu tich ubnd hinh anh 2
TP.HCM đang gấp rút triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị

Vì vậy, khung bình quân 2,5 Phó Chủ tịch UBND tại mỗi đơn vị hành chính cấp xã hiện chưa bảo đảm nhân lực chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

TP.HCM đề xuất số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã được tính theo nguyên tắc bình quân không quá 3 người tại mỗi đơn vị hành chính.

Cụ thể, đơn vị hành chính cấp xã loại đặc biệt có không quá 4 Phó Chủ tịch UBND, cấp xã loại I có không quá 3 Phó Chủ tịch; cấp xã loại II và loại III có không quá 2 Phó Chủ tịch.

Theo UBND TP.HCM, dự thảo Nghị quyết nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị và Nghị định 300/2025/NĐ-CP của Chính phủ về số lượng, cơ cấu thành viên UBND các cấp.

Việc sắp xếp nhằm tinh gọn tập thể UBND Thành phố, tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi, nâng cao chất lượng thảo luận và trách nhiệm cá nhân. Quy định này không làm giảm vai trò quản lý của các ngành, lĩnh vực mà phân định rõ chức năng tham mưu chuyên ngành với việc tham gia thường xuyên vào tập thể UBND.

TP.HCM sẽ lấy ý kiến nhân dân từ 9/9 – 18/9 trên Cổng Thông tin điện tử TP.HCM.

 

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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