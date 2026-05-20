Trang trọng Lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Montreuil - Pháp

Thành phố Montreuil mang một ý nghĩa biểu tượng đặc biệt trong lòng người dân Việt Nam, khi là nơi đặt tượng bán thân đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Pháp. Tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải cùng các cán bộ Đại sứ quán, chính quyền địa phương, Đảng Cộng sản Pháp, bà con kiều bào và những người bạn Pháp mến mộ Việt Nam, đã thành kính dâng hoa trước tượng bán thân của Người.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trịnh Đức Hải bày tỏ niềm xúc động sâu sắc khi được ôn lại hành trình cứu nước của Bác. Đại sứ nhấn mạnh, không gian Hồ Chí Minh và tượng bán thân của Người tại Montreuil không chỉ là di sản văn hóa quý báu của thành phố mà còn là biểu tượng sống động cho tình hữu nghị gắn kết giữa hai dân tộc.

Đại sứ Trịnh Đức Hải cũng chia sẻ niềm tự hào trước những bước chuyển mình mạnh mẽ mang tính lịch sử của đất nước sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vừa qua.

"Chúng tôi vô cùng tự hào về những định hướng và quyết định cải cách đầy tham vọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhằm đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, như Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh. Hệ thống chính trị Việt Nam đang tiếp tục quá trình tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và gần gũi với nhân dân hơn. Động lực này tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững, đồng thời nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế".

Đáp lại những tình cảm chân thành từ phía Việt Nam, ông Taylan Coskun, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp, Cố vấn bồi thẩm Hội đồng thành phố Montreuil khẳng định, việc tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đây không đơn thuần là một nghi thức mang tính thời điểm, mà là một hành động chính trị được kế thừa từ mối thâm tình lâu đời giữa phong trào công nhân Pháp và sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Đồng thời, ông Taylan Coskun bày tỏ sự ấn tượng trước một Việt Nam đổi mới, tự chủ chiến lược dưới sự dẫn dắt của ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới.

"Việt Nam ngày nay không hề đóng băng trong một ký ức hào hùng, mà đang không ngừng xây dựng, cải cách và hành động. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm, đất nước các bạn đang theo đuổi một quỹ đạo đầy tham vọng: từ cuộc đấu tranh kiên quyết chống tham nhũng, hiện đại hóa khung pháp lý, cho đến ngoại giao năng động trong một thế giới đa cực".

39 năm trước, UNESCO đã vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Giờ đây, di sản vô giá ấy đang tiếp tục được các thế hệ hôm nay tại cả Montreuil và Việt Nam trân trọng giữ gìn, tiếp nối.

Buổi lễ dâng hoa khép lại trong không khí thắm tình đồng chí, mở ra những kỳ vọng mới về sự hợp tác toàn diện và bền chặt hơn nữa giữa hai quốc gia Pháp – Việt trong tương lai.

Ngay sau lễ dâng hoa, Đại sứ Trịnh Đức Hải đã có cuộc gặp với Thị trưởng thành phố Montreuil, Patrice Bessac. Nhân dịp này, Đại sứ trân trọng cảm ơn chính quyền thành phố vì đã luôn quan tâm, gìn giữ các di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đây.