中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

Thứ Ba, 06:12, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều hoạt động kỷ niệm đã được tổ chức tại Lào.

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), chiều 17/5, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang (Bắc Lào) đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tọa đàm với chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”.

nhieu hoat dong y nghia ky niem 136 nam ngay sinh chu tich ho chi minh tai lao hinh anh 1
Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luangprabang (Bắc Lào).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Bác Hồ. Sau lễ dâng hương, đã diễn ra tọa đàm với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”.

Trước đó, chiều 16/5, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse (Nam Lào) đã tổ chức Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người. Tham dự buổi lễ có cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán, đại diện chính quyền 4 tỉnh Nam Lào (Attapeu, Champasak, Salavan và Sekong), đại diện cộng đồng người Việt tại địa bàn, giáo viên và học sinh Trường Hữu nghị Lào - Việt tỉnh Champasak.

Trong không khí trang nghiêm, các đoàn đại biểu và bà con cộng đồng đã thành kính dâng hương, dâng hoa để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

nhieu hoat dong y nghia ky niem 136 nam ngay sinh chu tich ho chi minh tai lao hinh anh 2
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse (Nam Lào) tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Bác Hồ và quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào”.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Bác Hồ và quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”. Các đại biểu đã cùng xem 30 bức ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Triển lãm đã giúp người xem, nhất là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, cũng như những đóng góp của Người đối với việc vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

nhieu hoat dong y nghia ky niem 136 nam ngay sinh chu tich ho chi minh tai lao hinh anh 3
Các em học sinh trường hữu nghị Lào-Việt tỉnh Champasak tham quan triển lãm ảnh “Bác Hồ và quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào”.

Sáng 18/5, tại thủ đô Vientiane, Trường Song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là dịp để thầy và trò nhà trường cùng ôn lại cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của Bác.

Hướng đến kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay (19/5), Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tổ chức nhiều hoạt động tri ân sâu sắc như trưng bày triển lãm sách, biểu diễn văn nghệ và chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trần Tuấn/VOV-Vientiane
Tag: Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 Lào
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sống lại những ngày "Thầu Chín ở Xiêm"
136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sống lại những ngày "Thầu Chín ở Xiêm"

VOV.VN - Chiều 17/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Chương trình "Theo dấu chân Bác", kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút đông đảo bà con kiều bào và đại diện cộng đồng người Việt Nam từ khắp các địa phương trên đất nước Thái Lan về tham dự.

136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sống lại những ngày "Thầu Chín ở Xiêm"

136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sống lại những ngày "Thầu Chín ở Xiêm"

VOV.VN - Chiều 17/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Chương trình "Theo dấu chân Bác", kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút đông đảo bà con kiều bào và đại diện cộng đồng người Việt Nam từ khắp các địa phương trên đất nước Thái Lan về tham dự.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự

VOV.VN - Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đánh dấu bước đột phá, hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự

VOV.VN - Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đánh dấu bước đột phá, hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga
Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga

VOV.VN - Hôm nay, Đảng ủy tại Liên bang Nga đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga

Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga

VOV.VN - Hôm nay, Đảng ủy tại Liên bang Nga đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Đắk Lắk lan tỏa văn hóa đọc từ sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đắk Lắk lan tỏa văn hóa đọc từ sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhiều hoạt động tọa đàm, giao lưu tại Đắk Lắk đang góp phần lan tỏa văn hóa đọc, đặc biệt là các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp bồi đắp lý tưởng sống và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Đắk Lắk lan tỏa văn hóa đọc từ sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đắk Lắk lan tỏa văn hóa đọc từ sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhiều hoạt động tọa đàm, giao lưu tại Đắk Lắk đang góp phần lan tỏa văn hóa đọc, đặc biệt là các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp bồi đắp lý tưởng sống và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi
Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

VOV.VN - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) trân trọng giới thiệu bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

VOV.VN - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) trân trọng giới thiệu bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội