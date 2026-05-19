Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), chiều 17/5, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang (Bắc Lào) đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tọa đàm với chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”.

Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luangprabang (Bắc Lào).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Bác Hồ. Sau lễ dâng hương, đã diễn ra tọa đàm với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”.

Trước đó, chiều 16/5, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse (Nam Lào) đã tổ chức Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người. Tham dự buổi lễ có cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán, đại diện chính quyền 4 tỉnh Nam Lào (Attapeu, Champasak, Salavan và Sekong), đại diện cộng đồng người Việt tại địa bàn, giáo viên và học sinh Trường Hữu nghị Lào - Việt tỉnh Champasak.

Trong không khí trang nghiêm, các đoàn đại biểu và bà con cộng đồng đã thành kính dâng hương, dâng hoa để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse (Nam Lào) tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Bác Hồ và quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào”.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Bác Hồ và quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”. Các đại biểu đã cùng xem 30 bức ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Triển lãm đã giúp người xem, nhất là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, cũng như những đóng góp của Người đối với việc vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Các em học sinh trường hữu nghị Lào-Việt tỉnh Champasak tham quan triển lãm ảnh “Bác Hồ và quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào”.

Sáng 18/5, tại thủ đô Vientiane, Trường Song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là dịp để thầy và trò nhà trường cùng ôn lại cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của Bác.

Hướng đến kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay (19/5), Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tổ chức nhiều hoạt động tri ân sâu sắc như trưng bày triển lãm sách, biểu diễn văn nghệ và chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.