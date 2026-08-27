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Bí thư Thành ủy TP.HCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên

Thứ Năm, 17:39, 27/08/2026
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VOV.VN - Ngày 27/8, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng ông Bùi Quang Vinh và ông Nguyễn Văn Tư.

Tại nhà riêng ông Bùi Quang Vinh (sinh năm 1929, đảng viên Chi bộ Khu phố 15, phường Cát Lái), Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc ông sống trường thọ bên gia đình, tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp với gia đình chăm lo sức khỏe cho ông Bùi Quang Vinh.

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Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và thăm hỏi sức khỏe ông Bùi Quang Vinh (ảnh: Văn Minh)

Tại gia đình ông Nguyễn Văn Tư (sinh năm 1926, sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khu phố 5, phường An Khánh), Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, thăm hỏi sức khỏe, đời sống của ông và gia đình.

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Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Tư (ảnh: Văn Minh)

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng gửi lời chúc sức khỏe đến bà Phạm Thị Hồi, vợ ông Nguyễn Văn Tư, người vừa nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng dịp 3/2/2026; chúc hai ông bà sống vui, sống khỏe, trường thọ bên con cháu, tiếp tục là tấm gương cho các thế hệ noi theo.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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