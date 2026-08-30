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Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên lão thành ở Vĩnh Long

Chủ Nhật, 16:04, 30/08/2026
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VOV.VN - Ngày 30/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên lão thành Huỳnh Long Tòa và Phạm Thành Nối thuộc Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long.

Hai đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là đồng chí Huỳnh Long Tòa và Phạm Thành Nối.

Đồng chí Huỳnh Long Tòa sinh ngày 1/1/1929, quê xã Hiệp Mỹ, tỉnh Vĩnh Long; được kết nạp vào Đảng ngày 10/6/1948, chính thức ngày 10/12/1948. Đồng chí nguyên là Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang, hiện sinh hoạt tại Chi bộ ấp Nô Công, Đảng bộ xã Cầu Ngang.

Đồng chí Phạm Thành Nối sinh ngày 15/3/1932, quê xã Hiệp Mỹ, tỉnh Vĩnh Long; được kết nạp vào Đảng tháng 3/1948 và chính thức tháng 9/1948. Đồng chí nguyên là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cửu Long, hiện sinh hoạt tại Chi bộ Khóm 1, Đảng bộ phường Hòa Thuận.

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Đoàn công tác trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Huỳnh Long Tòa, xã Cầu Ngang (Vĩnh Long)

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự trân trọng, tôn vinh và tri ân những đóng góp của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Ông Đoàn Minh Huấn chúc hai đảng viên lão thành mạnh khỏe, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín và tinh thần gương mẫu, đóng góp cho công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; đồng thời là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo.

Trong điều kiện tổ chức bộ máy chính trị, chính quyền địa phương hai cấp đang được sắp xếp, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đề nghị các cấp ủy tỉnh Vĩnh Long đặc biệt quan tâm xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở, chăm lo công tác đảng viên, phát triển lực lượng kế cận và đảng viên mới. Đồng thời, phát huy vai trò của các đảng viên lâu năm trong giáo dục, truyền đạt truyền thống cách mạng, lịch sử và lý tưởng của Đảng cho thế hệ trẻ. 

Đồng chí Huỳnh Long Tòa và Phạm Thành Nối bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và địa phương; khẳng định tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và góp sức xây dựng quê hương.

Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
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