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Triển khai thiết thực, hiệu quả Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2026

Thứ Bảy, 11:22, 10/10/2026
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VOV.VN -  Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 1260/TTg-KGVX ngày 9/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan triển khai tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam thiết thực, hiệu quả

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị phối hợp, đồng hành, tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số" và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam hằng năm gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trong từng cộng đồng, khu dân cư, thôn, tổ dân phố, địa bàn cơ sở trên toàn quốc, bảo đảm thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, lấy người cao tuổi làm trung tâm; gắn công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng, kỷ niệm thiết thực, hiệu quả

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương cấp xã phối hợp chặt chẽ với Hội Người cao tuổi, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức liên quan để kịp thời tổ chức các hoạt động hưởng ứng, kỷ niệm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương; ưu tiên thăm hỏi, trợ giúp người cao tuổi thuộc diện chính sách, người cao tuổi thuộc hộ nghèo, người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi theo đúng quy định và hướng dẫn của ngành y tế; tiếp tục phát triển các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu giữa các thế hệ.

Đồng thời, chỉ đạo việc lồng ghép, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tôn vinh người cao tuổi; gắn các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam với các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc theo Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện cho người cao tuổi tham gia các hoạt động và phát huy tri thức, kinh nghiệm, uy tín của người cao tuổi.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc bố trí, sử dụng kinh phí hỗ trợ tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam theo quy định; huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người cao tuổi

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và Hội Người cao tuổi Việt Nam hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; ưu tiên người cao tuổi thuộc diện chính sách, người cao tuổi thuộc hộ nghèo, người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn các địa phương triển khai lồng ghép các hoạt động chăm sóc sức khỏe với các hoạt động liên quan trong Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

trien khai thiet thuc, hieu qua thang hanh dong vi nguoi cao tuoi nam 2026 hinh anh 1
Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và Hội Người cao tuổi Việt Nam hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi.

Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, các bộ, cơ quan liên quan và các thành viên Ủy ban Quốc gia tiếp tục tập trung rà soát và khẩn trương thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 383/QĐ-TTg ngày 21/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ, các chiến lược, chương trình, đề án, kế hoạch liên quan đến người cao tuổi, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo quy định và kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Thông báo số 445/TB-VPCP ngày 21/8/2026; chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa phương để tổ chức triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi hằng năm; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Nhân rộng các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương huy động nguồn lực xã hội chăm lo, hỗ trợ cho người cao tuổi; củng cố, nhân rộng các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, các mô hình hỗ trợ tại cộng đồng và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình, cộng đồng, tham gia giữ gìn, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp; tiếp tục nghiên cứu, chủ động đề xuất các mô hình, sáng kiến phù hợp, thiết thực, hiệu quả thích ứng với già hóa dân số và phát triển kinh tế bạc.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp hướng dẫn, vận động hội viên và nhân dân tham gia chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi; lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam hằng năm gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc; huy động sự tham gia của cộng đồng xã hội, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Các thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, các bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp chặt chẽ, tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, bảo đảm kịp thời, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu và đạt được các mục tiêu đề ra.

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Niềm vui từ mô hình y tế "2 trong 1" cho người cao tuổi

VOV.VN - Từ khi các Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được thành lập theo mô hình “2 trong 1” tại Trạm Y tế xã, phường, người dân Thái Nguyên có thêm một địa chỉ chăm sóc sức khỏe ngay gần nhà.

PV/VOV.VN
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