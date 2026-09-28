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Trụ sở vượt định mức trên 300 m² phải công khai để đơn vị khác đăng ký tiếp nhận

Thứ Hai, 16:38, 28/09/2026
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VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 369/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2025/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Một trong những điểm đáng chú ý là quy định mới về rà soát, xử lý phần diện tích trụ sở lớn hơn tiêu chuẩn, định mức.

Theo Nghị định 369/2026/NĐ-CP, đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp có diện tích lớn hơn tiêu chuẩn, định mức, nếu phần diện tích vượt không quá 300 m², cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận có thể báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định giao tiếp tục quản lý, sử dụng. Phần diện tích vượt này không được tính vào diện tích của cơ quan, đơn vị khi xác định tiêu chuẩn, định mức.

Trường hợp phần diện tích vượt trên 300 m², việc xử lý được thực hiện theo cơ chế công khai để tìm đơn vị có nhu cầu tiếp nhận.

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Bổ sung quy định rà soát trụ sở làm việc, xử lý phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức

Cụ thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận phải đăng tải thông tin về trụ sở trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức theo quy định trong thời hạn 30 ngày. Thông tin công khai phải gồm địa chỉ trụ sở, công năng sử dụng, phần diện tích dự kiến bố trí cho đơn vị có nhu cầu tiếp nhận, sơ đồ mặt bằng hoặc tài liệu thể hiện hiện trạng sử dụng và các thông tin liên quan.

Trong thời gian đăng tải, cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận gửi văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ mục đích sử dụng, diện tích theo tiêu chuẩn, định mức và thuyết minh sự phù hợp giữa diện tích đề nghị tiếp nhận với phần diện tích được bố trí.

Sau khi hết thời hạn đăng tải, trong vòng 30 ngày, cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm rà soát, xác định đơn vị đáp ứng điều kiện tiếp nhận. Việc lựa chọn được thực hiện theo thứ tự ưu tiên, trước hết là các đơn vị có mục đích sử dụng phù hợp với công năng và diện tích đề nghị phù hợp với phần diện tích dự kiến bố trí.

Tiếp đó là các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị tiếp nhận; thuộc phạm vi quản lý của cơ quan quản lý cấp trên; thuộc bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố của đơn vị tiếp nhận; và cuối cùng là các đơn vị thuộc bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố khác theo đề nghị của người có thẩm quyền.

Trường hợp hết thời hạn công khai mà không có đơn vị có nhu cầu tiếp nhận phù hợp, cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, quyết định giao nguyên trạng, bao gồm cả phần diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức. Phần diện tích này không được tính vào diện tích của cơ quan, đơn vị để xác định tiêu chuẩn, định mức.

Định mức trụ sở được ổn định trong 5 năm

Một điểm mới khác là Nghị định 369/2026/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được xác định theo kỳ ổn định 5 năm và việc rà soát được thực hiện một lần trong mỗi kỳ.

Kỳ rà soát đầu tiên được thực hiện trong quý I/2027, với thời điểm chốt số liệu là ngày 1/1/2027. Các kỳ tiếp theo được thực hiện trong quý I của năm đầu tiên mỗi chu kỳ 5 năm.

Diện tích được xác định trong kỳ sẽ được ổn định trong 5 năm, trừ một số trường hợp như sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính; thay đổi chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức làm thay đổi tiêu chuẩn, định mức; phát sinh yêu cầu đặc thù về nhiệm vụ, chuyển đổi số, chuyển đổi công năng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo mật hoặc an toàn thông tin; hoặc có đơn vị khác có nhu cầu tiếp nhận phù hợp.

Nghị định cũng quy định trường hợp một người giữ nhiều chức danh, chức vụ thì được áp dụng tiêu chuẩn, định mức diện tích làm việc theo chức danh, chức vụ có tiêu chuẩn, định mức cao nhất.

Nghị định số 369/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/11/2026.

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Diệp Thảo/VOV.VN
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