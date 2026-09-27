Thanh Hóa xử lý công sở dôi dư sau sắp xếp

Sau hơn một năm để trống, từ tháng 9 năm 2026, trụ sở UBND xã Thiệu Long cũ được chuyển giao cho Phân hiệu Trường Trung học cơ sở Thiệu Hóa. Sau khi cải tạo, cơ sở này đã được đưa vào sử dụng, góp phần bổ sung không gian phục vụ dạy và học cho thầy và trò nhà trường. Thực tế việc chuyển đổi công năng từ một trụ sở hành chính sang cơ sở giáo dục cho thấy, nếu rà soát và bố trí phù hợp, những tài sản công dôi dư sau sắp xếp vẫn có thể tiếp tục phát huy giá trị.

Cô giáo Lê Thị Oanh, Phó Hiệu trưởng Phân hiệu Trường Trung học cơ sở Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Cô giáo Lê Thị Oanh, Phó Hiệu trưởng Phân hiệu Trường Trung học cơ sở Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Khuôn viên trường khá rộng, nhà trường bố trí thêm một sân chơi để học sinh sử dụng trong các giờ giáo dục thể chất. Đối với hội trường cũ, nhà trường đã cải tạo thành nhà đa năng, tận dụng tối đa diện tích và không gian để phục vụ các hoạt động tập thể cũng như chương trình học buổi hai".

Sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Thanh Hóa có 1000 cơ sở nhà, đất dôi dư, gồm trụ sở cơ quan, đơn vị hành chính các cấp, cơ sở giáo dục, y tế và một số cơ sở do các bộ, ngành Trung ương chuyển giao. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã phê duyệt quyết định sắp xếp, xử lý gần 700 cơ sở, trong đó, 509 cơ sở được chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường quản lý; 133 cơ sở được điều chuyển cho Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý, sử dụng; số còn lại được chuyển đổi công năng hoặc bàn giao cho các cơ quan, đơn vị mới.

Trụ sở UBND xã Thiệu Long cũ được chuyển giao cho Phân hiệu Trường Trung học cơ sở Thiệu Hóa.

Tuy nhiên, từ quyết định xử lý đến việc đưa tài sản vào sử dụng hiệu quả vẫn còn một khoảng cách bởi một số cơ sở đã xuống cấp sau thời gian dài không sử dụng, trong khi địa phương gặp khó khăn về nguồn kinh phí sửa chữa. Có nơi, nhà hội trường được tận dụng làm địa điểm sinh hoạt cộng đồng, nhưng các khu nhà hành chính với nhiều phòng làm việc vẫn chưa tìm được phương án sử dụng phù hợp.

Tại xã Nga Sơn, một cơ sở nhà đất có quy mô lớn sau khi được bàn giao vẫn đang đặt ra bài toán về công năng sử dụng.

Ông Mai Văn Giang, Trưởng thôn Trung Đoài, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Cấp trên bàn giao cho thôn một tòa nhà lớn như thế này, nhưng chúng tôi chưa biết sử dụng vào việc gì. Các cuộc họp chủ yếu chỉ sử dụng hội trường, trong khi việc quản lý, khai thác tòa nhà 3 tầng này hiện vẫn chưa có định hướng cụ thể. Mong cấp trên xem xét, có phương án phù hợp để sử dụng hiệu quả”.

Ông Mai Văn Giang, Trưởng thôn Trung Đoài, xã Nga Sơn

Đối với những cơ sở chưa thể chuyển đổi công năng hoặc bàn giao cho đơn vị khác, một số địa phương đang tính phương án cho thuê. Tuy nhiên, việc này cũng phát sinh những khó khăn nhất định, từ nhân lực chuyên môn đến việc xác định giá và tìm kiếm đơn vị có nhu cầu sử dụng.

Ông Lê Cao Quý, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Trung tâm Cung ứng dịch vụ công là đơn vị mới về tiếp nhận tài sản dôi dư. Sau khi thực hiện để cho thuê thì cũng gặp một số những khó khăn vì đơn vị chưa được bố trí cán bộ chuyên môn về xử lý tài sản công, tài sản dôi dư”.

Ông Lê Cao Quý, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thống kê, đến cuối tháng 8 năm 2026, Thanh Hóa vẫn còn hơn 300 cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục sắp xếp, xử lý. Một số cơ sở dù đã có quyết định bàn giao cho địa phương quản lý nhưng chưa được bố trí sử dụng hoặc hiệu quả sử dụng còn thấp. Để đẩy nhanh tiến độ, tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương rà soát từng cơ sở, xác định rõ phương án xử lý, đồng thời phân định trách nhiệm giữa địa phương với các sở, ban, ngành.

Ông Văn Đình Vân, Phó Trưởng phòng Quản lý công sản, Sở Tài chính Thanh Hóa cho biết: “Sở Tài chính đã tham mưu cho tỉnh thành lập 2 đoàn công tác, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, có sự tham gia của các sở, ngành liên quan. Hiện nay, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đang phối hợp thực hiện để làm việc trực tiếp với các đơn vị địa phương, trong đó yêu cầu báo cáo các cơ sở dôi dư và phương án xử lý. Phân định rõ những nhiệm vụ nào của địa phương và nhiệm vụ nào của sở, ban, ngành. Những nhiệm vụ nào của địa phương thì Sở hướng dẫn địa phương thực hiện. Đối với sở, ban, ngành sau khi thống nhất, sẽ đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định, cố gắng hoàn thành xử lý dôi dư của tỉnh Thanh Hóa trước 30/11/2026”.

Việc xử lý hơn 1000 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp là nhiệm vụ cần được thực hiện đồng bộ, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn và từng công trình. Khi được phân loại, chuyển đổi công năng đúng nhu cầu, những trụ sở bỏ trống có thể trở thành cơ sở phục vụ giáo dục, văn hóa, y tế hoặc sinh hoạt cộng đồng. Đây cũng là giải pháp góp phần hạn chế xuống cấp, giảm chi phí quản lý và khai thác hiệu quả hơn nguồn lực tài sản công, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.