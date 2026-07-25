Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự Ngày hội ANTQ ở Cần Thơ

Ngày 25/7, UBND thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Vị Tân. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự và phát biểu chỉ đạo.

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói chung và phường Vị Tân nói riêng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Ngày hội.

Trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục được giữ vững ổn định, tội phạm về trật tự xã hội giảm hơn 29% so với cùng kỳ năm 2025, góp phần xây dựng thành phố văn minh, an toàn, phát triển.

Cùng với thành phố, phường Vị Tân như một điểm sáng trong thực hiện. Cấp ủy, chính quyền địa phương và công an phường thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe, xử lý hiệu quả những băn khoăn về an ninh trật tự, những phản ánh về điểm nóng tiềm ẩn hay cả những nguyện vọng đời sống thường nhật, qua đó đã tạo sự phấn khởi và củng cố niềm tin ngày càng vững chắc giữa nhân dân với công an và chính quyền địa phương. Từ đầu năm đến nay, người dân cung cấp hàng chục nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an phường điều tra làm rõ 20 vụ tội phạm, triệt xóa, giải tán 11 vụ đánh bạc ăn thua bằng tiền.

Ngoài ra, Công an phường Vị Tân tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, nâng chất các mô hình đảm bảo an ninh trật tự hiệu quả. Công tác an sinh xã hội gắn với phong trào cũng được chú trọng, địa phương đã vận động xã hội hóa 350 phần quà tổng trị giá trên 450 triệu đồng hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Ngày hội, các đại biểu cùng người dân đã xem phóng sự “Ngày hội của toàn dân”, khái quát những kết quả nổi bật trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong đó có phường Vị Tân; Tiểu phẩm “Vì bình yên cuộc sống”, chuyển tải những câu chuyện gần gũi về tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của nhân dân và sự phối hợp với lực lượng công an trong giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc thành phố Cần Thơ nói chung và phường Vị Tân nói riêng, đã có sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng về nội dung và hình thức, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Thành phố đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, duy trì và phát huy 7 mô hình hiệu quả trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở. Lực lượng Công an các cấp phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền cơ sở duy trì, nhân rộng nhiều mô hình điển hình.

Công an thành phố Cần Thơ phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm, tệ nạn về ma tuý, góp phần quan trọng bảo đảm, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Cần Thơ tiếp tục duy trì, tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" nền nếp, thiết thực, hiệu quả, hợp lòng dân, vừa với sức dân, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, không chỉ là phong trào mà trở thành việc làm thường xuyên để nhân dân trực tiếp tham gia, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới và phát triển.

“Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng Công an, Quân đội với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội và tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền thành phố cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là lực lượng Công an, sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc của địa phương sẽ phát triển mạnh mẽ, góp phần giữ vững môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao quà tặng tập thể các thành viên mô hình “4+1” xã Vị Thanh 1.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tặng Bằng khen cho tập thể cán bộ và nhân dân phường Vị Tân và cá nhân Chủ tịch UBND phường Vị Tân Nguyễn Thị Màu; Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ quyết định tặng Bằng khen cho tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vị Tân và cá nhân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vị Tân Nguyễn Cẩm Lựa vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương, Bộ Công an và thành phố Cần Thơ có các phần quà gửi tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Vị Tân cùng 30 phần quà tặng người dân phường Vị Tân đã tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc cùng tập thể các thành viên tham gia mô hình “4+1” xã Vị Thanh 1, được Bộ Công an thông báo nhân rộng điển hình trên toàn quốc.

Trước đó, tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng Đoàn công tác của Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.