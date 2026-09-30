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Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương cụ Huỳnh Thúc Kháng

Thứ Tư, 17:49, 30/09/2026
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VOV.VN - Tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), chiều 30/9, tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, xã Thạnh Bình, Thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Lễ dâng hương, dâng hoa được tổ chức trang trọng nhằm tưởng niệm, tri ân những đóng góp to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với đất nước. Tham dự lễ có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; thân nhân gia đình cụ Huỳnh Thúc Kháng; nguyên Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy Tiên Phước qua các thời kỳ cùng đại biểu các địa phương.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thắp hương tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

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Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết ghi sổ lưu niệm

Tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ cụ Huỳnh Thúc Kháng - nhà chí sĩ yêu nước, nhà trí thức lớn của dân tộc, nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chính quyền cách mạng.

Ghi sổ lưu niệm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết viết: “Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tưởng nhớ vô hạn đối với cụ Huỳnh Thúc Kháng, nhà chí sĩ yêu nước, trí thức lớn của dân tộc, tấm gương sáng ngời về khí tiết, nhân cách, trọn đời hết lòng vì nước, vì dân”.

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Các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng Đoàn công tác trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

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"Tiếng nói vì dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng vẫn vang vọng"

VOV.VN - Hội thảo khoa học “Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời vì Tổ quốc, vì nhân dân” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày 30/9, kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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