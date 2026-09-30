Phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Bộ tem được phát hành đặc biệt vào ngày 30/9/2026, có giá 4.000 đồng. Mẫu tem lấy chân dung cụ Huỳnh Thúc Kháng làm hình ảnh trung tâm, trong trang phục áo dài, khăn đóng truyền thống. Qua đó khắc họa hình ảnh một nhà yêu nước, một nhân cách lớn của dân tộc.

Mẫu tem lấy chân dung cụ Huỳnh Thúc Kháng làm hình ảnh trung tâm

Mẫu tem có kích thước 43 x 32 mm, thiết kế không tràn lề, do họa sĩ Nguyễn Thị Hương Giang, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện. Gam màu xanh lá mạ kết hợp nền vàng nhạt tạo cảm giác trang nhã, hài hòa, đồng thời làm nổi bật chân dung cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947), quê làng Thạnh Bình, nay thuộc thôn Tiên Cảnh, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Cụ là chí sĩ yêu nước, nhà hoạt động chính trị, nhà báo tiêu biểu; từng giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong những năm đầu của chính quyền cách mạng. Cụ cũng là người sáng lập, Chủ nhiệm kiêm Chủ bút báo Tiếng Dân, một trong những tờ báo quốc ngữ có ảnh hưởng lớn trước Cách mạng Tháng Tám.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ký tên vào mẫu tem

Việc phát hành bộ tem là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026), góp phần giới thiệu, lưu giữ hình ảnh và những giá trị về cuộc đời, sự nghiệp của Cụ qua một sản phẩm văn hóa đặc biệt.