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Chiến dịch 500 ngày đêm: Tìm kiếm, quy tập 2.960 hài cốt liệt sĩ

Thứ Tư, 17:03, 30/09/2026
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VOV.VN - Tính đến ngày hôm nay (30/9), Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập được 2.960 hài cốt liệt sĩ, đạt 42,29%; lấy mẫu tại 205.864 mộ liệt sĩ, đạt 97,59% tiến độ.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515), trong tổng số 2.960 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, có 1.898 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong nước, 179 hài cốt liệt sĩ tại Lào và 883 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Kết quả này bao gồm 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang và 672 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh.

Để thực hiện nhiệm vụ, 32 Đội tìm kiếm, quy tập với tổng quân số 1.588 người được triển khai, gồm 13 đội trong nước và 19 đội ở nước ngoài. Trong số các đội thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài có 8 đội tại Lào và 11 đội tại Campuchia.

Đến nay, các lực lượng đã tổ chức 22 Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, đón 1.017 hài cốt liệt sĩ về an táng.

chien dich 500 ngay dem tim kiem, quy tap 2.960 hai cot liet si hinh anh 1
Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685 Vị Xuyên

Trong công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ xác định danh tính, các đơn vị đã thực hiện lấy mẫu đối với 205.864 mộ liệt sĩ, đạt 97,59% tiến độ. Trong đó, 144.177 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 70,03%; 61.687 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Đến nay, 30/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu. Cụ thể, Quân khu 1 có 4/4 tỉnh, thành phố hoàn thành; Quân khu 2 là 6/6; Quân khu 3 là 4/4; Quân khu 4 là 5/5; Quân khu 5 là 5/5; Quân khu 7 là 4/4 và Cà Mau thuộc Quân khu 9. Hiện còn 4/5 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 9 đang tiếp tục thực hiện.

Toàn chiến dịch đã huy động 297 tổ (đội) lấy mẫu với 3.500 người. Đối với mẫu thân nhân liệt sĩ, đã lấy 265.761 mẫu, phân tích 71.102 mẫu và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 66.909 mẫu.

Cùng với việc lấy mẫu, công tác tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ được triển khai với 106.720 mẫu của các địa phương. Riêng Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận 50.327 mẫu hài cốt liệt sĩ của 17/17 tỉnh, thành phố; giám định 259 mẫu, trong đó có 50 mẫu đã có kết quả trình tự gen.

Công tác rà phá bom mìn, vật nổ đạt 16.153,682/22.100 ha, tương đương 73,09%. Riêng vùng lõi Vị Xuyên/Tuyên Quang đã rà phá 4.414,51/4.460 ha, đạt 98,98%. Thực hiện nhiệm vụ này có 360 đội rà phá, sử dụng 1.311 máy dò và trang thiết bị, với tổng quân số 5.183 người.

Theo Ban Chỉ đạo 515, các kết quả đạt được trong chiến dịch là cơ sở quan trọng để tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Chung Thủy/VOV.VN
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