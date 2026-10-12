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Chiến dịch 500 ngày đêm: Gia Lai thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu

Thứ Hai, 11:51, 12/10/2026
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VOV.VN - Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai vừa quyết định thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu, nhằm đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Tổ nghiên cứu chuyên sâu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai gồm 17 thành viên, do Đại tá Phan Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Tổ trưởng. Các tổ phó là đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai. Thành viên tổ gồm đại diện các sở, ngành, hội, đoàn thể và cán bộ chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

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Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ từ thông tin người dân cung cấp tại xã Tuy Phước Đông

Tổ có nhiệm vụ rà soát, bổ sung, hoàn thiện danh sách liệt sĩ; xác lập hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổng hợp kết quả kết luận địa bàn và xây dựng bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đặc biệt, tổ sẽ tiếp nhận, nghiên cứu, đối chiếu các nguồn thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp, tập trung vào những thông tin liên quan đến mộ tập thể. Trên cơ sở đó, tổ chức xác minh, hội thảo, kết luận thông tin, làm căn cứ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai có trách nhiệm hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, bảo đảm việc lập hồ sơ, rà soát và xác minh thông tin mộ liệt sĩ đúng quy trình, quy định.

Việc thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” Toàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện xong việc lấy mẫu tại 119 nghĩa trang liệt sĩ, với hơn 7.800 mẫu đủ điều kiện xét nghiệm ADN đã được bàn giao Viện Pháp y Quân đội. Đến nay lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã quy tập 63 hài cốt liệt sĩ, gồm 40 hài cốt trong nước, 23 hài cốt tại nước ngoài. Các lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực nhằm tiếp tục tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên các chiến trường xưa.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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