Từ “cầm tay chỉ việc” đến người dân tự thực hiện dịch vụ công

Mô hình “Điểm hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại các ấp” đang mang lại những tiện ích thiết thực, giúp người dân từng bước làm quen, nâng cao kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số.

Điểm hỗ trợ dịch vụ công ấp Giồng Giữa những ngày đầu triển khai

Tiện lợi, xóa bỏ tâm lý e ngại công nghệ

Đã ngoài 60 tuổi, việc sử dụng điện thoại thông minh đối với ông Quách Hiểu, ở ấp Sóc Lèo, vẫn còn nhiều hạn chế. Trước đây, mỗi khi cần thực hiện thủ tục hành chính, ông thường phải đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã để được hướng dẫn. Còn hiện nay, với điểm hỗ trợ dịch vụ công được đặt ngay tại ấp, ông Hiểu chỉ cần đến nhà sinh hoạt cộng đồng, cán bộ và thành viên tổ hỗ trợ sẽ hướng dẫn từng bước để ông có thể tự thực hiện các thủ tục ngay trên điện thoại của mình.

“Địa phương mở điểm làm tại ấp để hướng dẫn cho người dân, giúp chúng tôi hiểu được các dịch vụ công. Đối với người dân chúng tôi, như vậy thấy rất dễ dàng, thuận tiện, tạo điều kiện cho người dân làm tại chỗ, khỏi phải đi xa nhiều lần. Như trước kia thì phải lên tới Ủy ban, nhưng bây giờ có thể làm ngay tại ấp", ông Hiểu cho biết.

Không chỉ giúp người dân giảm thời gian đi lại, mô hình còn hướng đến mục tiêu quan trọng hơn, đó là từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân có thể tự thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại nhà.

Ông Lý Bình Dân, người dân ở ấp Giồng Giữa, xã Lịch Hội Thượng, chia sẻ: “Ngày nay làm các thủ tục hành chính rất thuận tiện. Cán bộ hành chính công xuống ngay địa bàn của ấp, việc đi lại của người dân thuận tiện hơn. Nội dung nào chưa rõ, sẽ được cán bộ phụ trách mảng đó hướng dẫn. Lúc đầu tôi nghĩ rằng làm các dịch vụ công trực tuyến sẽ khó khăn, nhưng sau khi được hướng dẫn, tôi đã dần làm thành thạo hơn".

Tại các điểm hỗ trợ, người dân và doanh nghiệp sẽ được tuyên truyền, hướng dẫn về cải cách hành chính, chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ tra cứu thủ tục, chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ. Đối với những thủ tục thực hiện trên môi trường số, người dân sẽ được hướng dẫn đăng nhập tài khoản VNeID, số hóa giấy tờ, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ.

Phương châm "Cầm tay chỉ việc", tuyệt đối không làm thay

Đáng chú ý, mô hình không làm thay người dân mà tập trung vào việc “cầm tay chỉ việc”, giúp bà con từng bước hình thành kỹ năng và có thể tự thực hiện các thủ tục trong những lần sau. Ông Bùi Minh Thương, Trưởng Ban nhân dân ấp Giồng Giữa, cho biết: “Điểm hỗ trợ chúng tôi xác định phương châm là người dân tự thực hiện, chúng tôi chỉ hướng dẫn. Anh em ở điểm hỗ trợ không làm thay mà hướng dẫn từng bước để người dân có thể tự thao tác trên điện thoại của mình. Mục tiêu là hôm nay hướng dẫn thì lần sau người dân có thể tự làm được tại nhà. Còn nếu có khó khăn, vướng mắc gì thì người dân cứ đến điểm hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ".

Người dân đến nhà sinh hoạt cộng đồng ấp để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính công

Có thể thấy, điểm hỗ trợ dịch vụ công tại các ấp đang trở thành “cánh tay nối dài” của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lịch Hội Thượng. Mô hình tận dụng cơ sở vật chất và nguồn nhân lực hiện có, phát huy vai trò của Ban nhân dân ấp, Tổ Công nghệ số cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ông Lê Công Tạo, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lịch Hội Thượng, nói: “Trung tâm cũng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, như chuyển đổi số, thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ, các nền tảng số trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, Trung tâm cũng cấp đầy đủ các tài liệu hướng dẫn, tờ khai, biểu mẫu, danh mục thủ tục hành chính niêm yết tại Ban nhân dân ấp để người dân thuận tiện tra cứu thủ tục hành chính".

Từ mô hình này, xã Lịch Hội Thượng hướng đến xây dựng mạng lưới hỗ trợ rộng khắp tại các ấp, để người dân có thể tiếp cận dịch vụ số thuận tiện ngay từ nơi mình sinh sống. Địa phương phấn đấu hằng năm tăng từ 10 đến 20% số người dân, doanh nghiệp tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến; từng bước hình thành thói quen sử dụng VNeID, thanh toán trực tuyến và các dịch vụ số. Đồng thời, phấn đấu 100% người dân, doanh nghiệp đến điểm hỗ trợ dịch vụ công tại các ấp được hướng dẫn đầy đủ, đúng quy trình; mức độ hài lòng đối với hoạt động của mô hình đạt từ 95% trở lên. Đặc biệt, xã hướng đến xây dựng mô hình trở thành hạt nhân thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn.

Để mô hình thật sự phát huy hiệu quả, ông Trần Minh Nhẫn, Chủ tịch UBND xã Lịch Hội Thượng, nhấn mạnh: “Thứ nhất, xã bảo đảm có thành viên trực thường xuyên để hỗ trợ người dân khi có yêu cầu. Thứ hai là thường xuyên tập huấn, cập nhật kỹ năng số cho các thành viên của tổ. Đặc biệt, chúng tôi phân công Trung tâm Phục vụ hành chính công trực tiếp hỗ trợ các ấp khi phát sinh những vấn đề khó khăn liên quan đến thủ tục. Chúng tôi từng bước giúp người dân hình thành thói quen tiếp cận, tự thao tác các tiện ích số trong đời sống hằng ngày, góp phần xây dựng công dân số, xã hội số cũng như xây dựng chính quyền số ngay từ cơ sở".

Từ một điểm hỗ trợ nhỏ tại mỗi ấp, những kỹ năng số đang từng bước được lan tỏa đến từng người dân. Khi người dân có thể tự mình thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số, khoảng cách giữa chính quyền và người dân cũng được rút ngắn, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ Nhân dân.