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Cải chính

Đưa dịch vụ công đến tận nhà người yếu thế

Thứ Bảy, 10:01, 26/09/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo thành lập các Tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động hỗ trợ người yếu thế giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện hơn.

Mô hình Tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại Cà Mau đang mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người cao tuổi, người có công và các nhóm đối tượng yếu thế tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện, nhanh chóng ngay tại nơi cư trú.

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Các tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động đang được triển khai tại các xã, phường ở Cà Mau.

Hiện nay, các Tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại nhà đang được vận hành đồng loạt tại 64 xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau, nhất là tại các khu vực khó khăn. Hoạt động này hướng tới việc trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngay tại nơi cư trú cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, gia đình chính sách và các nhóm người yếu thế khác.

Chủ động tìm đến tận nhà những trường hợp khó khăn để hỗ trợ

Được hỗ trợ làm thủ tục hành chính ngay tại nhà, ông Hồ Phú Tại - người cao tuổi ở xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau phấn khởi bày tỏ: “Ngày trước đi làm thủ tục thì mắc lên xã, huyện, tỉnh còn giờ đây xuống tới ấp thì coi như tới nhà”.

Cùng chung niềm vui đó, thương binh Huỳnh Văn Minh ở xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau chia sẻ thêm: “Mình đi thì rất khó khăn, phải đi lên xã tìm chỗ làm thì khó khăn lắm. Giờ già cả rồi mà cán bộ xuống tới ấp làm được thì mừng lắm”.

Thay vì thụ động chờ đợi người dân đến trụ sở, các cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau cũng đã chủ động tìm đến tận nhà những trường hợp khó khăn để hỗ trợ. Như gia đình anh Nguyễn Văn Thừa - đối tượng con nuôi mẹ liệt sĩ, đã được cán bộ đến tận nhà làm thủ tục hưởng chế độ khi người có công từ trần.

Dua dich vu cong den tan nha nguoi yeu the hinh anh 2
Công an tỉnh Cà Mau tổ chức các tổ công tác để giúp người dân làm CCCD tại nhà.

Trong điều kiện gia đình vừa chịu sự mất mát, sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương khiến anh Thừa xúc động, chia sẻ: “Mẹ tôi mất đã 2 tuần. Mẹ tôi có hưởng chế độ vợ Liệt sĩ, người già và người nhiễm chất độc da cam. Hôm nay đến nhà hỗ trợ thì tôi rất cám ơn”.

Niêm yết rộng rãi số điện thoại đường dây nóng để người dân dễ dàng liên hệ

Để nhân dân dễ dàng tiếp cận với các Tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị niêm yết rộng rãi số điện thoại đường dây nóng tại trụ sở làm việc, bộ phận một cửa, trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội của địa phương. Điều này giúp các đối tượng thụ hưởng dễ dàng liên hệ khi có nhu cầu.

Đồng thời, cấp xã cũng phải bố trí công chức chuyên trách trực đường dây nóng để xử lý kịp thời các yêu cầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ hay gây phiền hà cho người dân.

Để triển khai hiệu quả mô hình và đúng đối tượng, có những địa phương đã chủ động xây dựng phương án tiếp cận linh hoạt. Tại xã Hồ Thị Kỷ, thay vì đợi người dân gọi đến, cán bộ trung tâm chủ động rà soát đối tượng thụ hưởng và liên hệ để nắm bắt xem người dân có nhu cầu làm thủ tục tại nhà hay không.

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Bên cạnh giải quyết thủ tục hành chính, thành viên Tổ lưu động còn hướng dẫn người dân về chuyển đổi số.

Tùy theo tình hình thực tế, Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ tổ chức lực lượng đến tận nơi hỗ trợ làm thủ tục. Người dân còn được cài đặt định danh mức 2 và hướng dẫn sử dụng VNedi để phục vụ chuyển đổi số về sau.

Bà Nguyễn Thị Kiều, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hồ Thị Kỷ, cho biết: “Chúng tôi tổ chức điểm hỗ trợ làm thủ tục hành chính tại các ấp, đối với đối tượng người có công và nếu gia đình chính sách nào gặp khó khăn đi lại thì Trung tâm sẽ cử cán bộ đến tận nhà để hỗ trợ các thủ tục như chứng thực, ủy quyền và các thủ tục có thể”.

Tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại nhà đã giúp người yếu thế tiếp cận các dịch vụ công thuận tiện và dễ dàng hơn. Việc cán bộ chủ động đến tận nhà để lắng nghe, hướng dẫn và giải quyết từng thủ tục không chỉ thể hiện sự gần gũi mà còn thể hiện rõ cho tinh thần "vì nhân dân phục vụ". Người dân, nhất là những người yếu thế gặp khó khăn trong đi lại, luôn mong muốn những việc làm thiết thực và ấm áp này tiếp tục được duy trì, nhân rộng.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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