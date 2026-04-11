Tuyên dương 80 cá nhân, tập thể tiêu biểu của Cục C06, Bộ Công an

Thứ Bảy, 20:00, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 11/4, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH, C06 - Bộ Công an) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lực lượng QLHC về TTXH giai đoạn 2020-2025. 

Hội nghị điển hình tiên tiến là đợt sinh hoạt chính trị nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước, tạo động lực thi đua mới góp phần thúc đẩy cán bộ chiến sĩ lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa và biểu dương tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc.

Các đại biểu được tuyên dương đại diện cho hơn 60.000 cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH; cũng là dịp để tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời nhắc nhở trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước hùng cường, giàu mạnh.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trọng Phú)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ”; “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”; “một tấm gương sống còn có giá trị hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Người cũng luôn nhấn mạnh: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã khẳng định rõ vai trò lịch sử và vị thế đặc biệt của mình - được hình thành sớm cùng với Nhà nước cách mạng, gắn với công tác quản lý Nhà nước về ANTT, phòng ngừa tội phạm và gắn bó mật thiết với nhân dân. Khi đất nước có chiến tranh cũng như hòa bình, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH luôn giữ vững phẩm chất người Công an cách mạng, "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ", khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Qua đó, xuất hiện những tấm gương tiêu biểu của chủ nghĩa anh hùng cách mạng như: Liệt sĩ Nguyễn Văn Vân, Nguyễn Tài Hải, Bùi Xuân Quý; Anh hùng LLVTND Lê Viết Đông, Anh hùng LLVTND Tô Đức Thắng... hàng nghìn lượt tập thể, CBCS được Nhà nước, Bộ Công an và các ban, ngành, các đơn vị có liên quan khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác.

Toàn cảnh Hội nghị.

Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nêu rõ, nhiều chủ trương do lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đề xuất được thực thi đã thể hiện mạnh mẽ hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT, có tác rộng lớn trong đời sống xã hội, nâng cao uy tín của lực lượng Công an, tiêu biểu là sự ra đời của Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân, Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Căn cước, Luật Dữ liệu.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn cho hay, giai đoạn 2020 - 2025 đã đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Vượt lên mọi khó khăn trở ngại, bằng danh dự, sự nỗ lực và ý chí quyết tâm, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã xây dựng thành công Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp, quản lý CCCD.

Đặc biệt, việc tham mưu xây dựng và triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đã góp phần thay đổi xã hội, mở ra trang sử mới trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và công tác quản lý Nhà nước, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước, là nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Qua sơ kết, đánh giá Đề án 06 giai đoạn 2022- 2025 với các tiện ích, giá trị mang lại cho Nhà nước, người dân, doanh nghiệp hơn 36.259 tỉ đồng.

Tuyên dương 80 cá nhân, tập thể tiêu biểu của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nhấn mạnh: “Thế giới đang thay đổi từng giờ và chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới. Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH hôm nay phải là đội quân tiên phong, “người mở đường” tiếp tục khẳng định vai trò đi đầu trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; là lá cờ đầu trong phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ phát động… Mỗi một hành động, sự tận tâm, tận lực của các đồng chí hôm nay chính là những viên gạch vững chắc xây dựng lên một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh và hạnh phúc”.

Tại hội nghị, đã diễn ra chương trình giao lưu với các đồng chí nguyên lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm vinh quang của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH; các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, đại diện cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong toàn quốc với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị với khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu tiến độ cao, chất lượng dữ liệu phải bảo đảm tuyệt đối chính xác.

Nhân dịp này, 80 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 và 15 cá nhân điển hình tiên tiến là cán bộ hưu trí có nhiều đóng góp trong công tác QLHC về TTXH đã được vinh danh tuyên dương.

Trọng Phú/VOV.VN
Đồng chí Trần Cẩm Tú dự kỷ niệm 80 năm lực lượng An ninh nội địa
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: Bắt đầu từ cơ sở, lan toả từ niềm tin
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Tòa thánh Vatican
