Hội thảo 50 năm quan hệ Việt-Thái: Kết nối học thuật, vun đắp quan hệ song phương

Sự kiện góp phần tăng cường kết nối học thuật, thúc đẩy giao lưu nhân dân và vun đắp tình hữu nghị song phương Việt Nam - Thái Lan.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư Jirapon Sunkpho, Phó Hiệu trưởng Đại học Thammasat, nhấn mạnh dấu mốc 50 năm quan hệ ngoại giao là kết quả của 5 thập kỷ không ngừng vun đắp sự hiểu biết, hợp tác và tình hữu nghị.

Phó Giáo sư Jirapon Sunkpho chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Phạm Việt Hùng

Cùng chung quan điểm, Giáo sư Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh: “Quan hệ ngoại giao không chỉ được vun đắp từ các thỏa thuận chính thức, mà còn từ sự gắn kết giữa người dân, giới học thuật, sinh viên, nhà nghiên cứu và giới văn nghệ sĩ. Trong đó, các trường đại học giữ vai trò cầu nối quan trọng, tạo không gian để hai bên tăng cường hiểu biết, đối thoại cởi mở về những khác biệt, cũng như cùng khám phá những lợi ích và khát vọng chung”.

Dịp này, Đại học Thammasat giới thiệu ấn phẩm “Năm thập kỷ quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam” với sự tham gia của 26 học giả hai nước, tập trung vào bốn chủ đề: lịch sử và tiến trình phát triển quan hệ ngoại giao; kinh tế và hội nhập khu vực; giao thoa văn hóa, cộng đồng và ngôn ngữ; giáo dục và ngoại giao nhân dân.

Các đại biểu, khách mời tham dự Hội thảo 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đánh giá cuốn sách là tư liệu quý, đồng thời nhấn mạnh: “Giáo sư Pridi, người sáng lập trường Đại học Thammasat, có mối quan hệ gần gũi với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhận bằng Tiến sĩ danh dự ngành Chính trị học tại trường Thammasat trong chuyến thăm Thái Lan năm 2013. Những dấu mốc này là biểu tượng sinh động cho quan hệ học thuật gắn bó, sự tôn trọng lẫn nhau và tình hữu nghị hai nước”.

Hội thảo quy tụ đông đảo nhà ngoại giao, giới học giả uy tín

Các phiên thảo luận tại hội thảo tập trung vào di sản lịch sử, tiến trình phát triển quan hệ song phương, kết nối văn hóa, ngôn ngữ, giáo dục và ngoại giao nhân dân. Chương trình còn có triển lãm tranh về những cột mốc 50 năm qua giữa Việt Nam và Thái Lan và lễ vinh danh sinh viên đoạt giải cuộc thi sáng tạo clip về tình hữu nghị hai nước.

Quy tụ học giả, nhà ngoại giao và đông đảo sinh viên, sự kiện mở ra không gian học thuật sâu sắc để nhìn lại chặng đường hợp tác và định hình tương lai quan hệ Việt Nam - Thái Lan.