Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, trong khuôn khổ Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lực hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Sự kiện có sự đồng bảo trợ của nhiều quốc gia và thu hút hơn 100 đại biểu từ các nước thành viên NPT cùng các tổ chức quốc tế liên quan.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VOV-Washington

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh những đóng góp thiết thực của năng lượng hạt nhân trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công nghiệp, an ninh lương thực và năng lượng, cũng như ứng phó biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh các nước đang phát triển còn hạn chế về năng lực và nguồn lực, Thứ trưởng đề nghị tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm tiếp cận công bằng đối với công nghệ và ứng dụng hạt nhân.

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và huy động tài chính bền vững, đồng thời nhấn mạnh vai trò điều phối của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trong thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Tại buổi tọa đàm, đã có nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất tăng cường hợp tác quốc tế, cải thiện khả năng tiếp cận công nghệ, tài chính và nhấn mạnh tiềm năng của các giải pháp như lò phản ứng mô-đun nhỏ đối với các nước đang phát triển. Các đại biểu đều đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam trong việc tổ chức tọa đàm.

Tọa đàm góp phần làm nổi bật vai trò của trụ cột sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân trong Hiệp ước NPT, đồng thời khẳng định công nghệ hạt nhân, nếu được quản trị hiệu quả và tiếp cận công bằng, có thể trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ hội nghị, đoàn Việt Nam cũng đã có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các tổ chức quốc tế và đối tác nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, năng lượng và phát triển bền vững.